El funeral de Roger Soler, l'igualadí mort a Andorra mentre feia 'hike fly', serà aquest dimecres

El funeral de comiat de Roger Soler Vidal, l'igualadí de 34 anys que va morir el passat divendres a la nit, després de patir un greu accident a Canillo (Andorra) mentre practicava hike fly, serà aquest dimecres. Es tracta d'un esport extrem que consisteix a saltar des d'una gran altura utilitzant un parapent sense que es faci en espais regulats. Soler era un expert parapentista i havia recorregut les muntanyes de mig món amb el seu parapent. La cerimònia tindrà lloc a la Capella del Cementiri Nou d'Igualada a les 6 de la tarda.

El diari digital andorrà Altaveu, que va ser qui primer va informar de l'accident de Soler, va explicar que els Bombers del principat van trobar la víctima inconscient en la primera rotonda d'entrada al municipi andorrà després de topar contra un fanal. L'atenció va ser molt ràpida, perquè una unitat pràcticament va veure l'accident mentre es traslladava per fer un relleu de servei i hi van acudir. Malgrat que el personal sanitari el va intentar reanimar i el va traslladar fins a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell amb helicòpter, no van poder fer res per salvar-li la vida.

Expert parapentitsa i practicant de BMX Freestyle

Soler era un expert esportista, sobretot com a muntanyenc, com a parapentista i com a practicant de BMX Freestyle. Fa poques setmanes va ser un dels participants en un campionat celebrat a les instal·lacions del Parc Central a Igualada. Era fisioterapeuta i la seva àmplia experiència com a esportista i el seu interès pel comportament de les articulacions i músculs del cos humà l'havien portat a treballar com a entrenador i recuperador personal. La seva mort ha deixat una gran commoció en el món del parapent i a la ciutat d'Igualada, on ell i la seva família són molt coneguts.