El barri del Rec, plató de la marca Messcalino

Tres espais de l'històric barri del Rec d’Igualada han servit d'escenari per fotografiar les peces de roba que formen la Col·lecció Primavera-Estiu 2025 de la firma Messcalino, del grup igualadí Diutex. La marca els ha escollit perquè "simbolitzen una època de progrés, desenvolupament i transformació econòmica, cultural i social durant la qual la ciutat va esdevenir un important centre de la industrialització tèxtil del país", explica en un comunicat. Són la Bastida, dins el recinte del Vapor de Baix, el Molí i celler d'oli del Sindicat Agrícola i La Igualadina Cotonera.

L'elecció d'aquests espais emblemàtics del passat efervescent i dinàmic de la ciutat per al nou lookbook de Messcalino no és casual. "La revolució industrial que es va viure a Igualada aquells anys va ser el bressol de qualitat i innovació que ha perviscut a la ciutat fins ara", assenyala Joan Rovira, director comercial de l'empresa, afegint que "aquesta revolució va provocar una transformació econòmica i social d'Igualada, deixant una empremta i una herència que encara és evident en el tarannà, la idiosincràsia i la identitat d’una ciutat". La Igualadina Cotonera "és un símbol de l'esplendorós passat tèxtil d'Igualada. La seva història reflecteix els canvis econòmics i socials que van transformar la ciutat i per a Messcalino és un símbol de la nostra raó de ser, del nostre ADN".

Un dels models de Messcalino per a la temporada Primavera-Estiu 2025 / Messcalino

Una part essencial d'aquest ADN de Messcalino es basa "en valors com el disseny avantguardista, la innovació, els materials d'alta qualitat i adaptabilitat" assenyala Rovira, explicant que "aquests valors es reflecteixen en el disseny de la col·lecció, una col·lecció que posa la dona en el centre, amb una visió de feminitat que es defineix per l'empoderament i la diversitat". Una dona "amb una identitat forta i un esperit innovador, que abraça les noves oportunitats i que la seva vida gira al voltant de nous estils de vida i tendències d'oci", remarca el director comercial de Messcalino.

Una dona intrèpida i que irradia elegància

Sònia López, dissenyadora de Messcalino, explica que "en la primera col·lecció d'estiu d'aquesta nova etapa de la marca hem pensat a potenciar el punt de la nostra comarca, donant molta importància als nous materials, al medi ambient i, molt especialment, a la dona. Una dona intrèpida, que irradia elegància, i que lidera el camí en la lluita per la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. Aquests valors són el cor de les nostres col·leccions, curosament elaborades amb els fils i teixits del Grup Diutex, que reflecteixen el nostre compromís amb un futur més verd i responsable."

"La innovació en els processos i en l'estratègia de negoci, la qualitat del producte, la relació personal amb els clients són prioritaris per a la nostra marca, una marca que va més enllà del disseny i la moda, ja que és una expressió del nostre passat, de la nostra història, dels nostres valors i del nostre compromís amb l'excel·lència" destaca Joan Rovira, manifestant que "mirant enrere, mirant el nostre magnífic llegat industrial, també mirem endavant amb la voluntat que Diutex i Igualada liderin el gènere de punt i la moda contemporània”.