L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, urgeix la formació d’un nou govern a la Generalitat

Els alcaldes de les quatre capitals de la vegueria Penedès, entre ells Marc Castells, apressen els grups parlamentaris a pactar la investidura del pròxim president de la Generalitat i la formació d’un nou Govern per atendre “amb sensibilitat” les necessitats del territori. Els batlles del Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada s’han reunit aquest dimarts a la capital del Garraf per posar sobre la taula mancances comunes, fent pressió a mode de “lobby” perquè es constitueixi un nou executiu que encamini uns nous pressupostos i respongui les peticions “d’un territori històricament infradotat d’inversions”. Han assenyalat la sanitat, la mobilitat i l’habitatge com els àmbits més urgents a atendre. “No podem continuar així”, han asseverat.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells (Impulsem-Junts), ha expressat una “preocupació molt gran” respecte a les obres de soterrament dels FGC al seu pas per la ciutat. “No tenir pressupostos és un problema”, ha etzibat, tot apuntant que temen que la licitació del soterrament deixi de banda la urbanització i aparcament de l’entorn de l’estació d’autobusos”. “Necessitem certeses davant les promeses que s’han fet durant el passat”, ha afegit.

Des del Vendrell, l’alcalde Kenneth Martínez (PSC), ha defensat el pes de fer reclamacions conjuntes en l'àmbit de vegueria “perquè no esdevingui una caixa buida”. Martínez ha assegurat que hi ha “reptes majúsculs pendents de resoldre per culpa de no haver anat coordinats fins ara” i ha retret a la Generalitat haver situat el Penedès a la cua de les inversions.

El batlle vendrellenc ha apuntat que el nou bus exprés entre Vilanova i Igualada “evidencia els desajustos” que arrossega el territori, “on la Generalitat desplega accions en clau província, en comptes de fer-ho en clau vegueria”. Kenneth ha defensat les reunions dels quatre alcaldes per actuar com a “lobby” de cara al Govern per reclamar nou interlocutor i un nou pressupost, “perquè el drama s’està multiplicant”.

Pel que fa a Vilafranca, l’alcalde Franscisco Romero (PSC) s’ha sumat als retrets vers la Generalitat, a qui ha exigit que posi fil a l’agulla en definir una “bona planificació de la mobilitat”. Romero ha lamentat que “l’AP-7 és una autopista col·lapsada, mentre a Rodalies no hi ha garanties de seguretat del servei i el bus interurbà també està col·lapsat”. En aquest sentit, ha insistit a demanar que el nou govern revisi especialment l’oferta de transport públic, però també el model de trànsit de trens de mercaderies per evitar que passin pels nuclis urbans.

En el cas del Garraf, ha assenyalat especialment les mancances, assegura, que hi ha en matèria sanitària. Ruiz ha criticat que “no només és falta d’inversió, sinó que s’hi afegeix una retirada de serveis als hospitals i CAPs”, tot assegurant que el sistema actual “és molt precari i fa que hi hagi pacients a Urgències esperant 19 hores a ser atesos”. “Cal un Govern que sigui sensible davant aquestes qüestions”, ha afegit.

“No tenir Govern és un fre”, ha lamentat l’alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz (PSC), en al·lusió a la situació en funcions de l’actual executiu d’ençà que es van celebrar les eleccions a mitjans de maig. Ruiz ha reclamat una “aposta clara per millorar els serveis” de la vegueria penedesenca “per poder generar activitat econòmica i nous reptes”.