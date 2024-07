«Confiem que el jutge obligui la casa d’apostes a lliurar el premi milionari»

"El cas pinta bé perquè tenim captures de pantalla que demostren que és mereixedor del premi". És la veu d'Alex Zaragüeta, l'advocat que representa Billal Agdi, l'anoienc que ha presentat una denúncia contra la plataforma d'apostes en línia Betway per anul·lar-li un premi d'1,3 milions d'euros després d'encertar el resultat de divuit partits de futbol. Per al lletrat, l'argumentació que ofereix l'empresa, que assegura que una avaria els va obligar a suspendre temporalment part dels seus serveis de joc, "té poc fonament en comparació amb les proves irrefutables que ofereix el client".

El presumpte delicte d'apropiació indeguda, que va avançar el Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, va passar la nit del 4 de novembre del 2023, quan l'home va fer 30 apostes de partits de futbol en aquesta plataforma i dues d'elles van resultar premiades: una amb 11.223 euros i l'altra amb 1,3 milions d'euros, després d'encertar el resultat de 18 partits. No obstant això, l'alegria de saber-se guanyador d'una gran quantitat de diners va durar poc, ja que en pocs minuts es va adonar que l'aplicació havia quedat bloquejada i, en provar de tornar-hi a accedir, va veure que li havien deixat el compte a zero.

Zaragüeta explica que, afortunadament, l'home va fer captures de pantalla abans que es bloquegés l'aplicació i les va enviar a la seva dona i al seu cunyat. "En les imatges es veu claríssim que els resultats dels partits són els correctes i que, per tant, li correspon rebre el premi designat", destaca l'advocat, que afegeix que precisament gràcies a aquestes fotografies l'anoienc es va veure amb cor de presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra contra l'empresa global d'apostes en línia amb la filial espanyola a Ceuta. El cas s'està investigant al Jutjat d'Instrucció número 4 d'Igualada.

De moment, estan a l'espera que el jutjat citi a declarar els representants legals de Betway perquè exposin els seus arguments sobre el cas. Segons la resposta que van oferir als Mossos, una avaria els va obligar a suspendre temporalment part dels seus serveis de joc i totes les apostes s'havien fet a un preu incorrecte, fora de temps i amb uns resultats erronis o que es coneixien per endavant. L'empresa també va exposar que els jugadors que es van veure afectats van poder recuperar la quantitat apostada, una afirmació que difereix de la situació denunciada per l'anoienc que va veure com li anul·laven el premi.

L'advocat considera que les explicacions que aporta l'empresa són totalment insuficients perquè "no aporten prou detalls sobre el tipus d'avaria que van patir ni quina va ser la seva afectació". En aquest sentit, confia que, en funció de la declaració que prestin davant del jutge, es pugui arribar a un acord per oferir una solució al seu client o bé, en cas d'arribar a judici, el jutge valori la claredat de les proves que aporten conforme li correspon al premi que li van retirar.

Durant aquest temps, Zaragüeta s'ha estat documentant i exposa que "hi ha altres casos similars de jugadors que han encertat diversos resultats de partits que després s'han quedat amb les mans buides". "La principal diferència", explica, "és que en aquest cas comptem amb captures de pantalla com a prova inqüestionable davant d'una argumentació pobra per part de l'empresa". Tanmateix, és conscient que s'enfronten a un "gegant econòmic" que opera en altres països i que "serà un procés llarg" i "complex". "Estem tot just a l'inici del cas i s'ha de veure com evoluciona, però tenim la confiança que s'acabi resolent a favor nostre".

