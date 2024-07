Els pares de la nena de Cabrera d’Anoia morta en una operació recorren a la via civil

L'espera va arribant al final, però el dolor continua. Nou anys i mig després, la família de Clàudia continua lluitant per fer justícia per la mort de la seva filla amb només 11 anys, a causa del que consideren que va ser una negligència mèdica.

El 5 de febrer de 2015 la Clàudia entrava a quiròfan per a una intervenció relacionada amb la seva acondroplàsia, teòricament sense risc, senzilla: una tenotomia (tall al tendó d'Aquil·les, en què sol utilitzar-se anestèsia local). La cita era a la Clínica Dexeus Quirón de Barcelona. Quinze minuts després de posar-li l'anestèsia, la Clàudia va entrar en xoc. Va morir hores després.

"Una reacció imprevisible"

Tres metges de la clínica van ser investigats. Després de dos sobreseïments, l'Audiència Provincial de Barcelona va donar el forrellat definitiu per la via penal. Segons l'escrit judicial a què va tenir accés el canal d'investigació i successos de El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, la Clàudia va morir "a conseqüència d'una reacció adversa a fàrmacs, una reacció imprevisible i no esperable, i, per tant, no es desprèn que hi hagués una responsabilitat penal per la seva mort".

L'única via que queda a la família és la civil. El dilluns 22 de juliol, el jutjat de Primera Instància número 28 de Barcelona va admetre la demanda de la família i va fixar la data del judici per al 14 de juliol del 2025. Al davant hi serà l'asseguradora de l'hospital on va morir la Clàudia. "Vull que es responsabilitzin, la meva justícia és que no torni a passar". Així ho expressa a El Periódico l'Amparo, la mare de la Clàudia, que ha lluitat de manera incansable des de la mort de la seva filla.

"La meva filla no té valor econòmic"

L'informe de l'UCI recull que la Clàudia va morir d'un xoc per drogues. La necròpsia no facilitava quins medicaments li van ser administrats. Sense informes toxicològics, sang ni òrgans, diu, "a l'hora d'establir la causa de la mort, pels motius abans esmentats, només ens podem basar en els informes mèdics aportats".

L'Amparo es pregunta des de llavors: "van ser correctes els medicaments i les dosis subministrades durant l'anestèsia a la meva filla?". La família denuncia que, malgrat que els informes indiquen que la nena va morir per un xoc provocat pels medicaments, no es va fer cap informe toxicològic. "No tenim proves i necessitem una explicació que no ens donaran" admet ara, resignada.

"Jo no he de demostrar res, ells sí" assenyala. "Són 9 anys de procés judicial, per què?" es pregunta l'Amparo amb impotència. "No m'interessen els diners, la meva filla ja no hi és". "Tots som professionals a la nostra feina, però també estem subjectes a una responsabilitat, els metges més", assevera.

"Hi ha professionals i professionals"

"La meva filla no necessitava aquesta operació. Van anestesiar la nena abans de saber-ho", assenyalava la mare quan va decidir fer públic el cas. El full quirúrgic, al qual va poder accedir El Periódico, confirma les paraules de l'Emparo. La nena no necessitava tenotomies per la bona mobilitat de les cames. "Van anestesiar la meva filla per treure-li l'escaiola, bàsicament. Un procediment que, mesos abans, havien fet en una consulta normal".

L'Amparo afirma que "els metges estan superprotegits" a Espanya. "La justícia els empara, però han d'assumir les responsabilitats", reclama.

La Clàudia va tenir un preoperatori correcte? Estava monitorada? Per què anestesien de manera general una nena que no saben si han d'operar? La Clàudia va tenir una correcta intubació? (L'acondroplàsia que tenia fa que aquests pacients necessitin intubació orotraqueal). Són preguntes que, segons la seva mare, encara queden sense respondre.

"Ara tindrem un any més d'espera, la justícia és molt lenta i penosa" denuncia la mare, que lamenta que els avis de la Clàudia han mort durant aquests anys "sense veure que s'hagi fet justícia amb la seva neta". Aquest 25 de juliol és l'aniversari de la Clàudia. Hauria fet 21 anys.

