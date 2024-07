Igualada acomiada el jove mort en un accident en parapent a Andorra

La capella del Cementiri Nou d'Igualada s'ha omplert aquest dimecres de gom a gom per dir l'últim adeu a Roger Soler Vidal, el noi de 34 anys que va morir divendres després de patir un greu accident en parapent a Canillo, Andorra. Soler era un expert parapentista i havia recorregut muntanyes de mig món amb el seu parapent. També era un gran muntanyenc i practicant de BMX Freestyle.

El comiat, molt emotiu, ha estat ple de referències a la seva passió per la muntanya amb fotografies de les seves sortides i els seus vols amb parapent i amb la mostra d'algunes de les seves pertinences com a muntanyista. Han estat molts els amics i familiars que han volgut sortir a dedicar-li unes paraules per ressaltar el seu caràcter "alegre", "vibrant", "amb un gran anhel de viure la vida".

Després d'unes primeres paraules del conductor de la cerimònia, els assistents han pogut visionar filmacions sobre la seva habilitat amb les bicicletes BMX Freestyle, així com sobre els seus vols en parapent per Montserrat, un dels seus llocs predilectes. De fet, en el transcurs de la cerimònia, s'ha explicat que un dels projectes que tenia entre mans era fer un documental sobre Montserrat i l'speedfly, que consisteix a fer vols en parapent de muntanya amb un equip lleuger.

Un dels trets de la seva personalitat que més s'ha destacat en els parlaments ha estat la seva "vitalitat" i "esperit d'aventurer". "Quan et trucava el Roger ja sabies que en portava alguna de cap", ha dit un amic seu durant el comiat, que també ha comptat amb intervencions dels seus cosins. "Sempre tornava a casa amb experiències per explicar, encara que estigués lluny sempre el sentíem a prop i ara el continuarem sentint present", ha dit una de les cosines.

També han intervingut familiars més propers com el seu germà o la seva parella, que han agraït la sort d'haver compartit la vida el seu costat i tot el que han après d'algú "que sabia gaudir del present i volar ben amunt". A banda, hi ha hagut agraïments per part d'una noia a qui Vidal entrenava en bicicleta que ha ressaltat que "ell va ser capaç de transmetre'm la motivació necessària per continuar endavant". Vidal era fisioterapeuta i la seva àmplia experiència com a esportista i el seu interès pel comportament de les articulacions i músculs del cos humà l'havien portat a treballar com a entrenador i recuperador personal.

En concloure la cerimònia, amics de Soler s'han situat en una esplanada del davant de la capella per obrir els parapents i recordar-lo d'una forma simbòlica. La seva mort ha deixat una gran commoció en el món del parapent i a la ciutat d'Igualada, on ell i la seva família són molt coneguts.

Vidal va morir el passat divendres en un vol en parapent després de topar contra un fanal a la rotonda d'entrada de Canillo. L'atenció va ser molt ràpida, perquè una unitat dels Bombers pràcticament va veure l'accident mentre es traslladava per fer un relleu de servei i hi van acudir. Malgrat que el personal sanitari el va intentar reanimar i el va traslladar fins a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell amb helicòpter, no va poder fer res per salvar-li la vida.

Els companys de BMX Freestlye li fan un homenatge durant el comiat

Un dels moments més emotius del comiat ha estat l’homenatge que li han fet els seus amics del món del BMX Freestyle en entrar a la capella del Cementiri Nou d’Igualada amb les seves bicicletes i aixecar-les amb els braços per recordar la seva passió per aquest esport, en el qual també excel·lia. Els seus companys han deixat les bicicletes apilotades les unes sobre les altres durant la cerimònia de comiat com a símbol de la pinya que formaven quan entrenaven plegats amb les bicis. En els seus parlaments, han volgut destacar la seva faceta com a esportista, «sempre obert a descobrir nous esports». Com a practicant de BMX Freestyle, va ser un dels participants en un campionat celebrat a les instal·lacions del Parc Central a Igualada.