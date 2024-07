La biòloga Natàlia García: «L’envelliment per si mateix no és una malaltia, ho és la fragilitat»

Deia Ausiàs March: «Morir passi; però envellir, per què?». A veure si resolem l’interrogant. La Natàlia Garcia Giralt (1973) fa molts anys que investiga l’envelliment. «Tots envellim cada dia», recorda. Com portes l’envelliment? «Fatal». «La vida m’ha passat molt de pressa, dels 20 als 50... tinc la sensació que durant aquests 30 anys m’he perdut coses, i em pregunto: els pròxims anys també passaran tan ràpidament?». L’envelliment és una malaltia?, hi ha qui així ho defensa. «No, l’envelliment no és una malaltia, ho és la fragilitat», objecta àgil. «L’embaràs és una malaltia? No, és un estat fisiològic, t’has de cuidar, però no estàs malalta; doncs l’envelliment tampoc és una malaltia». Preguntat d’una altra manera, Joe Biden està malalt? «Hi ha gent de 80 anys que està meravellosament bé, però Biden té un principi de fragilitat». Ergo comença a emmalaltir. L’envelliment no es cura, el màxim que podem aspirar és a endarrerir-lo? «No, no, el màxim que podem fer és envellir bé. Hi ha una part genètica molt important, però també hi ha l’epigenètica, que està per damunt, en la que tu modules; aquí entra fer exercici, menjar bé, llegir, tenir vida social...».

La Natàlia ha viscut aquests anys, que segons confessa li han passat tan acceleradament, investigant sobre la fragilitat i l’envelliment saludable. Ho fa des de l’Hospital del Mar de Barcelona per l’Instituto de la Salud Carlos III de Madrid, també és professora associada a la Universitat de Barcelona, a on dona classes de genètica. «El nostre objectiu és allargar la vida saludable de la gent sense que caigui en la fragilitat, el que entenem com a envelliment saludable», explica. «És el que et deia de la genètica i l’epigenètica, la primera no la pots canviar, però la segona sí. Tu pots tenir un risc, una susceptibilitat de tenir càncer. Hi ha gent que fumarà tota la vida i no tindrà mai un càncer, i hi ha gent que respirarà una mica d’aire d’algun que fuma i l’agafarà. Però és veritat que si tu no fumes, fas una vida saludable, exercici, tens menys possibilitats de tenir el càncer».

De petita volia ser jutge, però finalment va acabar estudiant Químiques. «M’agradaven els experiments, fer proves...». Però la van fer fora. «Ho vaig suspendre tot, no parava atenció, i vaig acabar entrant a la facultat del costat, la de Biologia». Així, quasi sense voler. «No m’agraden els ocells, no sé distingir un arbre d’un altre...». Però aviat es va adonar que l’havia encertat. «El primer any vaig fer una assignatura de genètica, i aquí es va produir el clic, el meu cervell va fer una connexió neuronal amb la genètica», confessa. «Hi ha dos tipus de biòlegs, els de la bata i els de les botes, i jo soc dels primers», resumeix. Així, va encaminar-ho tot cap a la genètica. «Era, és, el que m’interessava; em va costar aprovar altres assignatures com la zoologia, que m’interessava ben poc; en canvi, treia matrícules d’honor en genètica». I ja va passar al departament de genètica de la facultat i així fins a on és. Va destinar la seva tesi a les malalties complexes, concretament a l’osteoporosi, «una malaltia complexa, que afecta les dones i no té una explicació genètica clara, sinó que has d’estar rebuscant». Ho va fer a l’Hospital del Mar, i ja s’hi va quedar, i fins avui.

Arran de la pandèmia, la Natàlia també ha dirigit un estudi de balneoteràpia a Caldes de Montbui com a resposta a la covid persistent, que ve a ser les seqüeles que la malaltia deixa en algunes de les persones que l’han passat. «Va ser una iniciativa de l’Ajuntament de Caldes, que va encarregar un estudi previ a la Universitat Politècnica (UPC) amb la balneoteràpia com a opció per a la covid persistent. A partir d’aquest estudi, hem dissenyat un projecte pilot per tractar pacients amb aigües termals. Ha anat molt bé als pacients que s’hi van prestar, estem molt contents i pendents de publicar l’article on s’explica que ha funcionat molt bé». «Les seqüeles de la covid persistent són tremendes, els pacients que he tractat et diuen: «És com si hagués envellit 20 anys». «Ara ho fem també amb dones amb càncer de mama, volem esbrinar si amb aquesta teràpia també podem millorar la seva qualitat de vida».

La Natàlia va néixer al barri de Gràcia de Barcelona, és, doncs, igualadina d’adopció. La seva parella treballa a l’Àrea de Guissona i van triar un punt entremig per viure, «i la ciutat escollida va ser Igualada». «Aviat farà vint anys, vam venir l’any 2005». I, què tal? «De veritat?, els primers dos o tres anys em vaig qüestionar molt si l’havíem encertat... què feia aquí?; no coneixia a ningú i costava molt que algú em dirigís la paraula». Li va costar molt trencar la famosa barrera igualadina. Per fer-ho, per socialitzar, es va apuntar amb el seu fill a la colla castellera dels Moxiganguers d’Igualada. Tampoc va ser fàcil, però finalment va aconseguir trencar la cuirassa de protecció igualadina, «i ara estic encantada, eh?». «Ara no tornaria a viure a Barcelona; a més, la Barcelona que vaig deixar no és la d’ara». Reconeix, d’altra banda, que ja té tics igualadins i es veu envellint a Igualada.

