Calaf i altres pobles de l'Alta Segarra queden sense cobertura de Movistar

Calaf, Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Sant Martí de Sesgueioles i Prats de Rei es troben sense cobertura de telefonia mòbil ni accés a internet per una incidència tècnica que ha afectat a 48 circuits de fibra de l’empresa de telecomunicacions Movistar. L'afectació es generalitza i a partir dels problemes de connectivitat dels ordinadors també genera problemes en caixers automàtics d'entitats d'estalvi i en aparells de pagament amb targeta en alguns comerços. La companyia està treballant en la resolució de la problemàtica, segons expliquen els ajuntaments, però no disposa encara d’una data estimada per tornar a la normalitat del servei.

La incidència es va detectar la matinada de dimecres 24 de juliol, i des d’aleshores, els usuaris de la companyia Movistar no poden accedir als serveis de telecomunicacions al municipi de Calaf ni als altres municipis afectats. Així mateix, altres operadors que utilitzen el desplegament de fibra òptica de Movistar s’han vist igualment perjudicats en la connexió d’internet, fet que ha provocat que alguns serveis com ara els caixers automàtics i alguns TPV no puguin funcionar.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Calaf ha contactat amb l’empresa responsable, que ha obert un expedient sobre el cas per comunicar la reclamació als tècnics de reparació. D’altra banda, l’Ajuntament ha decidit presentar formalment reclamacions com a municipi, davant l’Agència Catalana de Consum i la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El consistori insta tota la població afectada a reclamar a les empreses de telecomunicacions perquè puguin obrir una incidència de cada cas. D’altra banda, un cop obtingut el número d’incidència, es pot iniciar una reclamació trucant a l’Oficina d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal de l’Anoia, per deixar constància de la problemàtica. L'Ajuntament, en una nota penjada al seu web, ha facilitat el número de telèfon per contactar amb l’Oficina d’Informació al Consumidor, el 93 805 15 85, extensió 8.