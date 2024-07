El director de cine Jose Morales Ferulli: «Em va sorprendre la gran unió que tenen els veïns de Fàtima»

Maletes de Cartró és és títol d’un documental i una exposició que mostren l’arribada i la història de centenars d’andalusos i extremenys a la Conca d’Òdena durant els anys cinquanta a través de catorze testimonis reals, la majoria d’ells, residents al barri de Fàtima d’Igualada. L’autor que firma la peça audiovisual és Jose Morales Ferulli, director i cinematògraf amb una trajectòria rica en històries que donen veu als migrants. Aquest ha estat el seu últim treball, guanyador del Premi Igual’ART 2023 - 2024.

Com li va sorgir la idea de crear el documental titulat Maletes de Cartró?

La idea va sorgir escoltant diverses històries de persones d’aquí. La primera història que vaig escoltar va ser a través del fill de Damián Santano, qui em va explicar la història del seu pare. Aquesta història em va commoure molt, perquè és una història recent en el temps, però amb canvis dràstics i una forma de vida molt difícil. Així vaig començar a investigar i vaig descobrir el projecte d’Igualada, que em va incentivar a escriure i a desenvolupar el documental.

Com va ser el procés de creació?

Vaig començar a escriure el projecte al maig de l’any passat i el vaig desenvolupar durant l’estiu fins a finals d’any. La filmació es va realitzar l’any següent, un cop vam saber que érem els guanyadors del Premi Igual’Art. I pel que fa als testimonis, primer vaig conèixer el fill de Damián Santano, i després Isabel López, qui va ser presidenta de l’Associació de Veïns del Barri de Fàtima durant vint anys. Ella em va obrir les portes del barri i em va presentar a moltes persones. Primer vaig establir una bona relació amb les persones, i més tard, amb el seu consentiment, vaig començar a filmar.

Què és el que el va sorprendre més del barri de Fàtima?

M’ha impressionat el sentit de comunitat i la unió entre les persones. La solidaritat mútua, tant econòmica com emocional, és espectacular. Per exemple, en moments difícils com la mort d’un veí, tota la comunitat es mobilitza per fer sentir a la família que no està sola o que a l’inici quan algú encara no tenia un habitatge s’ajuntaven tots i en un cap de setmana feien l’estructura perquè tinguessin una coberta. A Fàtima la gent s’ajuda molt entre ells, cosa que és estranya en la societat occidental actual, que tendeix a ser molt individualista. Aquest vincle fort entre els veïns és impressionant i admirable.

En el cas d’immigració interna, ha detectat alguna situació de racisme en les històries que ha documentat?

En el cas de Fàtima, no he trobat casos específics de racisme, però sí que molts dels testimonis em parlaven d’un xoc cultural entre la cultura catalana i l’andalusa. Els andalusos eren més oberts i extrovertits, mentre que els catalans eren més reservats. Aquestes diferències culturals van crear dificultats d’integració inicials, però amb el temps, aquestes barreres s’han anat superant i les segones generacions s’han integrat millor. Però en altres llocs, he vist com les comunitats es poden mantenir força cohesives, però amb les pròpies dinàmiques de racisme que poden aparèixer en altres contextos. Per exemple, en alguns barris de Los Ángeles, els guatemalencs viuen en una mena de microcosmos guatemalenc on el racisme no és tan present perquè es mantenen dins de la seva pròpia comunitat.

Quina ha estat la història que li ha commogut més durant la creació d’aquest documental?

Una de les històries més colpidores és la del senyor Manuel, que va haver de treballar de petit durant la guerra per poder menjar. Les seves experiències de fam i patiment infantil són molt dures i reflecteixen la difícil realitat de la vida en aquells temps.

I per què Maletes de Catró?

El nom ve per un dels testimonis, en senyor Pedro em parlava d’aquestes maletes de cartró efímeres amb les quals viatjaven, a diferència de les maletes de cuir resistents. Aquestes maletes simbolitzaven un viatge potser sense tornada, però carregat d’esperança per un futur millor.

Quina ha estat la resposta dels testimonis que apareixen en el documental?

La veritat és que ha estat molt bona. Molts d’ells han anat a veure la presentació del documental, però també a l’exposició amb familiars i amics seus i, alguns, també m’han escrit agraïnt que el documental plasmi la seva història. És a dir, poder deixar constància d’aquestes arrels per a les futures generacions.

A banda d’aquest documental, ha treballat en molts altres projectes. Tots sobre temàtiques similars?

He treballat principalment en cinema antropològic i en defensa dels drets humans. Un dels meus projectes anteriors és la pel·lícula The Country of Forgotten Dreams, sobre persones deportades dels Estats Units a Guatemala després de viure-hi durant 20 o 30 anys. Aquesta pel·lícula va ser reconeguda amb el Premi a la Millor Pel·lícula Documental en el Festival Internacional de Cinema de Guatemala. També he realitzat una pel·lícula antropològica anomenada Cuchumatanes, que explica la història d’un pastor de la regió de Sierra de los Cuchumatanes a Guatemala.

Què té el cinema documental que li enganxi tant?

M’encanta explicar històries i descobrir les realitats de diferents comunitats. El cinema documental permet donar veu a aquells que sovint no la tenen i explorar temes socials importants. La meva formació en antropologia i cine documental em va portar naturalment cap a aquest gènere, ja que combina la investigació acadèmica amb la narració visual.

Ara té algun projecte damunt la taula?

Ara estic treballant en un documental sobre la salut sexual en dones indígenes a Guatemala que rodarem aquest proper setembre. És una iniciativa que forma part d’un projecte de sensibilització sobre les menstruacions saludables, dirigit per una organització dels Estats Units. El documental vol abordar el tabú al voltant de la menstruació en moltes comunitats i assegurar que les nenes tinguin accés a productes bàsics.

I algun projecte de cara al futur?

La veritat és que sempre tinc moltes idees en ment! No acabaríem mai. La meva passió és continuar explicant històries que toquen temes socials i culturals importants, donant veu a aquelles persones que tenen històries significatives per compartir.

