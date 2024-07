Els Pastorets de Capellades tornaran a l’escenari aquest Nadal després de set anys

Després de set anys sense representar-los, la Societat La Lliga recuperarà i portarà a escena els tradicionals Pastorets de Capellades. L’entitat es va reunir amb la junta del Grup Teatral del municipi, qui se solia encarregar de la seva representació, i davant la negativa de participar en la seva recuperació serà la Lliga qui agafarà el relleu. Això sí, els hi han cedit el material, vestuari i escenografia de què disposen.

A inicis d’aquest febrer, durant la reunió de junta de Societat La Lliga, es va tractar la qüestió de tornar a representar els Pastorets de Capellades i davant del fet que «una de les finalitats de l’entitat és promoure la cultura i recuperar les tradicions», com asseguren fonts de l’agrupació, es va optar per tirar-ho endavant, «vist l’interès general». Seguidament, van demanar una reunió amb el Grup Teatral, antic organitzador, per tal de veure si tenien intenció de portar-los a terme.

Durant la reunió de junta de La Lliga del 26 de febrer, es va acordar que Societat La Lliga seria la promotora dels Pastorets 2024 i es faria càrrec de l’organització i producció. Com té per costum l’entitat, que actualment aplega 1.500 associats, es va crear una comissió de persones entre junta i socis i sòcies col·laboradors.

Les representacions seran el dia 25 de desembre a les 7 h de la tarda i el 29 a les 6 h. A més, han creat un nou logo que distingirà els Pastorets 2024 i després de fer-ho saber als socis i publicar-ho a les xarxes socials totes les persones interessades a participar-hi, s’han anat inscrivint. El dia d’avui s’han rebut 110 inscripcions voluntàries, entre les quals vint persones que conformaran l’equip tècnic de tramoia. Durant les darreres setmanes l’equip de direcció ha fet els càstings per escollir el repartiment de vint-i-sis actors i actrius que hauran de representar els papers principals de l’obra.