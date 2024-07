Igualada impulsa la creació de refugis climàtics i zones d’ombratge en escoles públiques

El regidor d’Ensenyament, Josep Maria Carpi, va presentar ahir el projecte que consisteix a crear refugis climàtics i espais de descans a l’ombra a tots els patis de les escoles públiques d’Igualada. Carpi va explicar que es tracta d’un projecte que s’ha treballat de la mà dels centres educatius i adaptant, en alguns casos, projectes propis dels centres per tenir uns patis amb més arbrat i espais d’ombra amb l’objectiu de renaturalitzar-los.

El regidor va explicar que l’objectiu és «utilitzar principalment elements naturals com són arbres, arbustos, i plantes enfiladisses per crear espais i zones d’ombra i descans on es mitiguin els efectes de les altes temperatures que com saben, cada vegada més, tenim a finals de primavera i de l’estiu a causa del canvi climàtic».

Les intervencions generen més espais d’ombra, augmenten la humitat de l’ambient alhora que incrementen les superfícies filtrants que permeten absorbir la radiació solar (com ara sostres vegetals, jardins verticals o pèrgoles) i alhora posar el focus en l’estalvi i aprofitament dels recursos hídrics regant aquestes noves instal·lacions amb el sistema gota a gota.

El regidor d’Ensenyament, Josep Maria Carpi, va detallar que aquesta mesura «ha estat molt ben rebuda per les escoles que han pogut participar en el disseny d’aquestes noves instal·lacions que suposaran un canvi notori en la temperatura d’aquestes zones dels patis escolars i permetrà, a l’hora, poder ensenyar als alumnes la funció que tenen plantes i arbres a l’hora d’ajudar a regular la temperatura ambient». Les actuacions s’iniciaran a partir del novembre quan comenci el període de plantació d’arbrat i s’acabaran abans del final del curs vinent.

A l’escola Emili Vallès, s’hi instal·larà una pèrgola vegetal, alhora que es plantaran 9 arbres nous que faran un passadís d’ombra, en què es construirà un banc lineal. A l’escola Garcia Fossas també s’instal·larà una pèrgola vegetal. A la Ramon Castelltort, s’instal·larà un jardí vertical que actuarà com a cambra d’aire i millorarà la inèrcia tèrmica i es plantaran 24 nous arbres. A l’escola Gabriel Castellà s’instal·larà una pèrgola vegetal, es despavimentarà una superfície de 71m2 de l’aparcament asfaltat per a la recuperació de sòl i s’incorporaran 12 arbres i enfiladisses. A l’escola Ateneu, també s’hi instal·larà una pèrgola vegetal i s’incorporaran tres nous arbres i un sistema de reg serà gota a gota. Finalment, a l’escola Dolors Martí es despavimentaran tres àrees on s’introduirà terra vegetal i sauló i s’enjardinarà aquest nou espai. També s’instal·larà una pèrgola vegetal que generarà ombra.

Per aquesta actuació es compta amb una subvenció europea provinent dels fons Next Generation de 300.000€ i una subvenció de 75.000€ de la Diputació de Barcelona.