L'European Ballon Festival viu una concorreguda edició amb 35.000 persones en l'encesa nocturna de globus

Igualada va celebrar aquest juliol una nova edició de l’European Ballon Festival, que enguany va comptar amb més d’una cinquantena de globus provinents de països com Anglaterra, França, Brasil, Itàlia, Suïssa, Alemanya, Qatar, Tunísia, Israel o Marroc, a més dels catalans i els estatals. Es tracta de la concentració de globus més gran de l’Estat espanyol i del sud d’Europa.

Tot i que el temps va ser força inestable durant gairebé tota la setmana, finalment els globus es van poder enlairar en sis vols dels set previstos. Només es va haver de cancel·lar el vol de divendres a la tarda a causa de les ràfegues de vent. Com sempre, el plat fort del festival va tenir lloc la nit de dissabte, amb la tradicional encesa nocturna de globus Night Glow que va reunir al Parc Central més de 35.000 persones vingudes d’arreu del país, un públic molt familiar que també va poder gaudir d’altres activitats lúdiques i culturals.

Nits de llum amb vols captius

Una de les novetats més especials d’aquesta edició del festival van ser les Nits de Llum, que van omplir la capital de l’Anoia de vols captius durant les nits de dilluns a dimecres.

L’organització del festival va organitzar un sorteig per oferir vols captius gratuïts des de la plaça de Cal Font, on unes cent cinquanta persones van tenir l’oportunitat de provar aquesta modalitat d’enlairament que consisteix a ancorar el globus a terra i enlairar-se fins a uns 15 o 20 metres d’alçada.

La proposta dels vols captius es va complementar amb concerts per ambientar la plaça i iglús de vent, que vindrien a ser unes cúpules de colors creades a partir de la tela dels globus on a dins s’organitzaven tota mena de tallers i activitats culturals.

L’organització es mostra especialment satisfeta amb la bona acollida del públic que es va acostar fins a la plaça de Can Font per veure les activitats que s’hi celebraven. Un dels objectius era aconseguir generar ambient entorn el festival al llarg de la setmana.

Un Dia amb Globus per a les famílies

El Dia amb Globus de dissabte va ser una de les activitats que més bona resposta va tenir entre el públic durant la celebració del festival. L’organització va proposar a les famílies una ruta per iglús de vent, instal·lats en diferents punts de la ciutat, amb activitats lúdiques i culturals a l’interior, pensat per als visitants de fora de la ciutat i també per al públic local.

Un dels objectius d’aquesta activitat era omplir el dia de dissabte amb diferents propostes, tenint en compte que es tracta de la jornada que més visitants aplega perquè a la nit se celebra la tradicional encesa nocturna de globus Night Glow. Fins a aquella hora, però, l’organització va considerar oportú omplir els carrers de la ciutat amb diferents propostes relacionades amb la temàtica dels globus per tal de fer més amena l’espera d’un dels plats més forts del festival. Després de la bona acollida, l’organització es planteja consolidar l’activitat.

