Una quinzena de nouvinguts aprenen sobre la cultura catalana a Igualada

Una quinzena de nouvinguts a la capital de l’Anoia han pogut aprofundir en la cultura catalana mitjançant la tercera edició del Curs de Coneixement de la Societat Catalana que organitza el Servei d’Atenció a les Migracions de l’Ajuntament d’Igualada, unes jornades que van finalitzar el passat dijous 18 de juliol. Aquest curs s’emmarca dins la Llei d’Acollida de les Persones Immigrades i de les Retornades a Catalunya i el Decret 150/2014, de 18 de novembre, que regula el Servei de Primera Acollida.

El curs, que ha estat impartit seguint una modalitat presencial, ha constat de vuit sessions que han tingut lloc en horari de tarda. Durant les classes, tots els seus participants s’han pogut endinsar i conèixer de ben a prop aspectes de la història, la geografia i la cultura catalana, així com les festes locals i el funcionament dels serveis públics de la regió. A més, algunes altres classes han estat impartides per membres del Centre d’informació per a treballadors estrangers (CITE) i agents de la policia local.

En aquesta edició s’hi han inscrit un total de quinze alumnes de sis nacionalitats diferents: Colòmbia, Equador, Nigèria, Paraguai, Perú i Romania. Molts d’ells han arribat a la ciutat d’Igualada en els últims mesos i encara no havien tingut temps de conèixer bé la ciutat i la cultura de la societat d’acollida.

En l’última sessió els alumnes van fer una visita a l’Ajuntament d’Igualada i van ser rebuts al saló de sessions consistorial pel Pere Camps, regidor de relacions institucionals de l’Ajuntament d’Igualada.

El grup, segons fonts del consistori, ha estat molt interessat i participatiu, i l’experiència ha estat enriquidora. Els participants han fet una valoració positiva.