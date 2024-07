Marc Castells, molt satisfet del primer any del pacte a la Diputació de Barcelona: “Els recursos a l’Anoia s’han doblat”

L’alcalde d’Igualada i diputat de Junts per Igualada a la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha fet una valoració molt positiva de l’acord amb els socialistes a l’ens provincial un any després d’haver-se segellat. “Estic molt orgullós. La meva obligació és defensar l’Anoia i Igualada i això està per davant dels partits”, ha afirmat aquest divendres en una roda de premsa de balanç. “El pacte s’està complint amb escreix”, ha dit. Castells assegura que en un any els recursos per l’Anoia “s’han doblat” i ha avançat que en aquesta legislatura la comarca rebrà al voltant de 64 milions. Entre els projectes destacats, ha posat en valor la Via Blava Anoia i els 9 milionsque es destinaran a millorar la xarxa d’abastament d’aigua a tota la comarca.

Castells ha assegurat que és conscient que la decisió de Junts per Igualada de pactar amb els socialistes “va estar en boca de molta gent” però en fa un balanç molt positiu un any després d’haver-se segellat. “Puc assegurar que no trobaran cap alcalde dels 33 de la comarca de l’Anoia que no estigui content amb la Diputació”, ha afirmat. Castells ha assegurat que el pacte s’està “complint amb escreix” i que el compromisos adquirits “s’estan complint de manera eficient”.

Entre els projectes destacats que s’estan tirant endavant, Castells ha destacat la Via Blava Anoia. En aquests moments hi ha un tram de 18 quilòmetres en construcció i “una inversió de 6 milions en marxa”. En aquest sentit, ha avançat que s’està avançant també en les expropiacions del tram entre Martorell i Gelida i “quedarà només la part central del riu Anoia entre Gelida i Capellades”.

L’acord de Junts per Igualada amb el PSC també feia èmfasi en la gestió de l’aigua i, segons Castells, van proposar l’elaboració d’un pla extraordinari per fer front a la problemàtica de manca d’aquest recurs. En aquest sentit, ha avançat que la comarca de l’Anoia rebrà un total de 9 milions per fer millores en la xarxa d’abastament d’aigua de tots els municipis.

Altres projectes destacats per a Castells són la inversió d’1,5 milions per arranjar camins; els 3,5 milions que s’han destinat a l’entitat Apinas per renovar la residència dels Prats de Rei; o diferents partides que es destinaran al patrimoni, a les infraestructures o als polígons industrials.

Finalment, el també alcalde d’Igualada ha avançat que la ciutat rebrà una subvenció de 2 milions de la Diputació de Barcelona per poder finalitzar l’arranjament del Parc Central. En concret, és la zona que queda entre l’Hospital d’Igualada i el biollac.