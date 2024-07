Castells assegura que la Diputació ha doblat la inversió a l'Anoia arran del seu pacte amb el PSC

L’alcalde d’Igualada i diputat de Junts per Igualada a la Diputació de Barcelona, Marc Castells, assegura que la Diputació ha doblat la inversió que es feia en els últims anys a la comarca i ho atribueix al seu pacte amb els socialistes. Assegura que en aquest mandat, l'ens provincial invertirà fins a 64 milions a l'Anoia, fet que li permet valorar "molt positivament" el primer any de mandat a la Diputació de Barcelona. Castell ha ofert una roda de premsa aquest migdia a la capital de l’Anoia. Castells va signar un pacte de govern amb el PSC que li atribuïa una vicepresidència en el govern provincial i va trencar amb el grup que l'havia dut a la Diputació, Junts per Catalunya.

“Vull mostrar la meva satisfacció davant l’evolució del pacte amb els socialistes. S’ha complert l’acord amb escreix i ha resultat en el doblament dels recursos destinats a l’Anoia respecte a altres legislatures”, ha sentenciat Castells a l’inici de l’acte. “Estem fent molt bona feina i s’està veient reflectida per tot el territori, amb una inversió al voltant dels seixanta-quatre milions d’euros”, ha afegit.

En la roda de premsa, Castells ha fet referència a algunes de les inversions més rellevants que s’han produït a la comarca, ja siguin les enllestides i a l’abast de tothom o les que encara estan en procés i que se’n podran veure els fruits durant els pròxims anys. Per exemple, la via blava. Un projecte que ha assegurat que li fa especial il·lusió i que s’inaugurarà l’any que ve.

Castells també ha destacat una gran millora en les xarxes d’abastament d’aigua, “hem exigit un pla extraordinari que ha comportat una inversió de nou milions d’euros, que es repartiran entre els trenta-tres municipis de la comarca”, i en la xarxa de camins, on “s’ha aprovat una inversió d’un milió i mig d’euros, per les zones rurals”, ha explicat.

Un altre aspecte on es destinaran recursos és a la residència d’Apinas, situada a Prats de Rei, on uns tres milions d’euros aniran destinats en millores en l’equipament i en el dispositiu per ajudar a les persones més vulnerables.

A més, ha fet referència al Pla Especial de Patrimoni, un programa que encara no ha sortit i que consisteix a “arranjar aquells equipaments patrimonials que són béns d’interès local i que es poden recuperar pels Ajuntaments, com el Castell de Boixadors o el Castell de Miralles, on aniran destinats dos-cents mil euros”, ha explicat.

En relació amb el Consell Comarcal de l’Anoia, ha explicat que “el Consell ha rebut quatre-cents mil euros, però en rebrà més durant els pròxims anys. Tres milions d’euros aniran destinats a ajudar els Ajuntaments del territori”.

A més, ha destacat els Fons de Prestació. “Com a Diputació, hem donat més de vuit milions d’euros als ajuntaments per fer projectes, estudis, accions...” ha explicat. “La política, al meu entendre, té a veure en fer possibles de les administracions els reptes dels alcaldes. I projectes com aquest ho fan i estic molt content de fer-ho possible”, ha afegit.

En el cas de la ciutat d’Igualada, Castells ha fet èmfasi en l’acabament de la millora del Parc Central. “L’Ajuntament ha rebut dos milions d’euros del Programa General d’Inversions per acabar la zona entre l’hospital i l’skatepark. Les inversions començaran abans d’acabar l’any, amb tres tobogans enormes per jocs infantils, un altre parc, semblant al d’ara però dedicat als més petits, i un espai de recollida de l’aigua de la pluja per poder utilitzar-la posteriorment”, ha explicat.

Per acabar, ha declarat que “fa un any aquest pacte va estar en boca de molta gent i jo vaig dir que era bo per Igualada i la seva gent. Avui ho puc dir amb accions. I també puc dir que no trobaran cap alcalde, en els trenta-tres municipis, que no estigui content amb la Diputació. L’Anoia està per sobre dels partits. Creia que això era el millor per la comarca i ho he demostrat”.