Les dades d'ususaris del bus cap al Penedès, satisfan

El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, ha recordat que fa aproximadament un mes que la Generalitat ha posat en funcionament la línia de bus Exprés e25 que uneix Igualada, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú.

Aquests primers dies de funcionament, l’Ajuntament i la Generalitat han estat fent un seguiment de les dades d’utilització d’aquest servei que dona resposta a una reivindicació històrica dels municipis que uneix. Vives ha explicat que “tot i tenint en compte que ens trobem en una època no lectiva i on hi ha molta població de vacances, les dades d’aquests primers dies de funcionament son molt bones i indiquen que la demanda d’aquesta línia que uneix les tres capitals de l’eix diagonal tenia tot el sentit”.

El regidor de Mobilitat ha volgut fer un recordatori de la existència de la línia i animar als estudiants d’Igualada, Vilafranca i Vilanova que estan preparant el proper curs a descobrir-la i utilitzar-la. La línia té 8 expedicions diàries d’anada i tornada lligades amb els horaris del transport en tren a la ciutat d’Igualada. Aquesta línia uneix Vilanova i Igualada en una 1h i 5 minuts i Vilafranca i Igualada en 40 minuts.

Vives ha exposat que “Igualada és una Capital comercial, laboral, de serveis, d’oci i de cultura i ja estem detectant que molta gent usa aquest servei per venir i descobrir la nostra ciutat. També som ciutat universitària i aquesta línia permet que els estudiants universitaris que venen d’aquestes ciutats puguin arribar a Igualada amb un transport públic, intermodal, ràpid i eficient”.