Pujalt posa en valor el seu patrimoni vitivinícola amb unes jornades a Conill

El petit nucli de Conill, al municipi de Pujalt, ha estat aquest diumenge l’escenari de la Jornada Vitivinícola del Projecte Vinyes Antigues de l’Alta Segarra, impulsada per Cat Patrimoni. L’acte ha consistit en una exposició del projecte, la posterior visita a la vinya de Cal Jep de Conill i, per acabar, una degustació de vins propers al territori a la Vinya Museu del Padró.

Iniciat fa quatre anys, el Projecte Vinyes Antigues de l’Alta Segarra té com a objectiu recuperar i preservar les vinyes antigues de la zona, així com conscienciar a la població del territori de la importància del seu manteniment. Igualment, s’ha posat en marxa la creació d’una vinya museu, anomenada Vinya Museu del Padró, on hi ha plantats 250 ceps de peu americà, a l’espera d’empeltar-los amb les varietats històriques utilitzades a la zona.

En l’exposició, vuit plafons explicatius repassaven la història de les vinyes al territori i els esforços de recuperació que s’estan duent a terme. El primer, amb fotografies del 1890, mostrava imatges dels voltants de Calaf, Prats de Rei i Mirambell tots plens de vinyes. Aleshores, s’hi utilitzava la “vinya campa”, que consistia a deixar un tros ample entre faixa i faixa per sembrar-hi algun cereal o llegum, majoritàriament, i servia per fer el vi que després s’exportaria a França des de Cervera.

Els següents detallaven la troballa i recuperació dels ceps abandonats que van sobreviure en els boscos de la zona. Es van localitzar, catalogar, reduir, podar, brotar i tractar per recuperar-ne la productivitat. A partir d’aquí, es va iniciar un procés de documentació de les fases de creixement i maduració dels raïms, descobrint més de cent localitzacions amb uns 250 ceps amb fins a trenta varietats diferents. “Estem col·laborant amb l’Institut Català del Vi, que està identificant les varietats que tenim. Totes són antigues i algunes fins i tot extravagants i desconegudes. Inclús ells tenen dificultats per definir-les”, ha sentenciat Pere Tardà, de Cat Patrimoni, durant l’exposició.

Un altre mostrava un mapa amb la localització de les vinyes, repartides entre localitats força llunyanes entre si. Des d’Aguilar de Segarra fins més enllà de Sant Guim de Freixenet, passant per diversos municipis de l’Alta Segarra. “És la vinya més gran de Catalunya”, afirmava Tardà. A mesura que es fan noves descobertes, el mapa es va actualitzant.

Finalment, un darrer plafó explicava el concepte de “vinya museu”, un espai públic dedicat a la preservació i l’educació on actualment es conserven uns 250 ceps americans, plantats durant el mes de març. “Hem fet illes de nou ceps. Agafarem una mostra de cada localització i l’empeltarem en aquesta vinya”, ha explicat Tardà. Això permetrà seguir el procés de creixement de cada espècie. “Serà interessant veure com cada cep tindrà una evolució diferent, en provenir de mares diferents”, ha afegit.

Els assistents, també han pogut visitar la Vinya de Cal Jep, mostra d’una de les localitats on es va descobrir un cep supervivent. En aquest indret, així com en tants altres, s’hi va restaurar la barraca de vinya i s’hi van plantar dos ceps.

La jornada ha culminat amb una degustació de vins de DO Pla de Bages, DO Costers del Segre i DO Conca de Barberà, les tres denominacions d’origen que conflueixen a l’Alta Segarra, acompanyada d’embotits de l’Alta Segarra, formatges de Veciana i Remenat d’ous i Botifarra de Calaf, amb la col·laboració de la Cuina del Mercat.