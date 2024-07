Enguany fa 650 anys del primer pregó de les festes de Sant Bartomeu

La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada (FESTHI) ha tret el llibret de Sant Bartomeu, en motiu de la Festa Major d’Igualada d’enguanym, que se celebra a l'entorn de la diada de Sant Bartomeu. En aquesta publicació, l'entitat recorda que fa 650 anys es va fer el primer pregó.

El llibret de Sant Bartomeu és una publicació que des del 2018 ofereix una mirada en profunditat sobre diversos aspectes de la festa, amb articles d’història, entrevistes, articles d’opinió i el programa d’actes on participa el seguici. Miquel Grifé, president de la federació, apunta que l'objectiu de la publicació és donar veu a les colles i entitats d’Igualada i obrir una mirada al passat de la festa per entendre-la avui, “ensenyar una mica el que som, què tenim i què reivindiquem amb la festa”.

Pel que fa als continguts del llibret, Grifé destaca l'efemèride que es celebra enguany: els 650 anys de la primera crida o pregó de la festa major d'Igualada, una fita històrica i cultural de gran importància, que, en paraules de Grifé, "ens mostra la rellevància de la festa. L’article, escrit per l’historiador i arxiver Daniel Vilarrúbias, ens explica l’origen de la festa i com eren aquestes crides o pregons medievals".

Per altra banda, com apunta Grifé, “pot semblar que la festa major sigui sempre el mateix, però cada festa major és única perquè les vivències personals són noves i diferents i això és el que hem volgut plasmar en alguns altres dels articles del llibret”. En aquest sentit, la publicació inclou tres articles de caire més personal i proper a les entitats: un article sobre el primer any del Drac Antic, un altre sobre la música de la Festa Major a partir d’una conversa del periodista Guillem Torres amb membres de la Banda de Música d’Igualada i, per últim, una sèrie d’episodis en format podcast sobre experiències personals de les colles del seguici realitzats pel Nacho Ferrer i la Maricel Forn.

Maria Garganté, historiadora de l’art i professora de la UAB, ha explicat en la publicació la importància del temps festiu i convida a fer una reflexió i reivindicació del dia 24 d’agost com a dia festiu i central de la festa. Finalment, el llibret també inclou un article del Marcelí J. Valls sobre els castells de la Festa Major.

La portada, que a la vegada és el cartell de la FESTHI per aquesta festa major, ha estat elaborada per l’Helena Aparisi i representa els diferents teixits del vestuari de les colles del seguici: colors, textures i estampats de les persones que fan possible la festa.

Els llibrets es poden adquirir a la llibreria "Llegim...?" i al bar Les Cotxeres per un preu de 8 euros, i representen un petit mecenatge per fer més gran la Festa Major.

La FESTHI

La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada és una organització cultural sense ànim de lucre formada per entitats de cultura popular de la ciutat. El seu objectiu principal és difondre i reivindicar el passat festiu tradicional d’Igualada i, gràcies a la seva tasca, ja s’han recuperat amb èxit el Ball de Bastons, el Ball de Cercolets, el Ball de Pastorets, el Ball de Sant Miquel i els Diables, el cant dels goigs de Sant Bartomeu, el Penó de la Ciutat, el tabal de la Patera, els Gegants Vells d’Igualada, la Passacalle i el Drac Antic entre d’altres.