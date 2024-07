El cap d'ERC a Igualada mostra el seu desacord amb el pacte entre el seu partit i el PSC

Enric Conill, cap del grup municipal d'ERC a Igualada, ha expressat a través de la xarxa X la seva negativa a l'acord entre la seva formació i el PSC, que hauria de fer president de la Generalitat al socialista Salvador Illa. En una piulada curta, Conill diu "no" a l'acord perquè no confia gens en què hi hagi un compliment dels punts acordats. "No. Perquè sencillament crec que no es complirà". I afegeix que "caldrà veure la lletra petita de l'acord, però, en termes econòmics i nacionals, 0 confiança en PSOE i l'Estat". El "no" és també una manera d'aançar a la resta de militants quin serà el sentit del seu vot aquest divendres en la votació telemàtica per a la ratificació.

Un posicionament molt semblant és el que té el també regidor d'Igualada, David Prat, que també ha fet públic el seu "no" donant suport a una piulada en aquest sentit d'una altra militant i del mateix Enric Conill.

Aquests "no" expressats a la xarxa estan sorgint com una negativa individualitzada a la qual s'hi van sumant militants, però, en aquests moments, segons les fonts consultades per aquest diari, no és un moviment establer d'oposició a la direcció dels republicans. És més, els que han piulat fins ara, donen suport als actuals líders republicans i justifiquen el seu "no" a l'acord per la desconfiança que tenen respecte al compliment del pacte que pugui fer el PSC i el PSOE.

D'altres militants de la Catalunya central, com per exemple l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, han fet tuits explicant l'acord i el camí que encara cal recórrer (canvi legislatius inclosos) per fer-lo aplicable. Però Aloy, que aquests dies està de vacances, dona tot el suport a la direcció dels republicans.