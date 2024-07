Masquefa presenta les obres d'urbanització al centre de la població

“El cor de Masefa ara llueix més que mai”, ha dit satisfet l’alcalde, Roger Vázquez, durant la visita de final de l’obra de pacificació dels carrers Major i Sant Pere del municipi que s'ha fet aquest dimecres. Una iniciativa que promet millorar significativament la qualitat de vida dels masquefins. A l’acte, a més a més de l'alcalde, hi han assistit el diputat d’Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, i el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Masquefa, Daniel Gutiérrez. En els darrers mesos també s'ha transformat l'entorn de l'estació, una obra que ha dut a terme la Generalitat i que presenta aquest dijous la conselleria de Territori.

L'actuació de pacificació ha transformat els carrers Major i Sant Pere, situats al nucli del municipi, en espais més accessibles, segurs i orientats als vianants, augmentant així la qualitat de vida dels residents. L’alcalde, Roger Vázquez, s’ha mostrat satisfet amb el resultat: “El carrer Major no és només una via de comunicació, és l’eix vertebrador de la vida socioeconòmica de la vila" i ha subratllat també la importància de la col·laboració dels veïns i veïnes en aquest projecte: “Sé que aquestes obres han suposat molèsties i canvis en la rutina diària de molts de nosaltres. Els resultats valdran la pena i superaran les expectatives”.

De fet, el projecte de transformació del casc antic de Masquefa es va començar a impulsar l’any passat, encara amb l’anterior govern, les obres es van iniciar a finals de l’estiu passat i aquest any s’ha acabat culminant. Tot i que encara queden alguns petits detalls per polir, els carrers, abans dominats pel trànsit de vehicles, ara compten amb àmplies voreres i zones d'estada per als vianants, fomentant la socialització i l'ús comercial de la zona. En total ha comptat amb una extensió de 650 metres de llargada i una superfície d'actuació de més de 5.000 m2, que ha inclòs la pavimentació en plataforma única i la creació de zones d’estada en el carrer Major, especialment a les àrees comercials entre el carrer Rogelio Rojo i el carrer de les Escoles i Montserrat. Els treballs també han comportat la substitució de la xarxa d’aigua potable, el soterrament de la xarxa elèctrica i de telèfon, nou enllumenat públic i millores en la senyalització vertical i horitzontal, entre altres.

L’obra ha estat finançada amb un pressupost d’1.800.000 euros, dels quals el 70% els ha assumit l'Ajuntament, mentre que la resta és un ajuts del 30% de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, el diputat Sergi Vallès ha ressaltat la col·laboració amb l’Ajuntament i la feina dels tècnics: "La Diputació no només hi assumeix el cost, sinó gràcies als magnífics tècnics que tenim, les dirigim, les fem i, per tant, les acreditem executant. Penso que ha quedat una obra magnífica que recordareu durant molts anys a Masquefa", ha dit.

Per últim, el batlle de Masquefa ha convidat als masquefins i masquefines a gaudir d’aquest nou espai: “Us convido a gaudir d’aquest nou espai i aprofitar totes les seves possibilitats. Continuarem treballant per millorar la nostra vila i fer de Masquefa un lloc on viure, treballar i gaudir sigui cada dia millor," ha conclòs l’alcalde Vàzquez.

Adequació del pas a nivell i millora de l'entorn de l'estació

A més de la pacificació dels carrers, el projecte de pacificació de Masquefa també inclou l’adequació del pas a nivell ubicat al costat de l’estació per a l’ús exclusiu de vianants i el condicionament dels carrers que hi conflueixen. Aquesta actuació engloba la reurbanització del carrer Montserrat, la creació d’un recorregut naturalitzat per a vianants pels carrers paral·lels a la línia de Ferrocarrils, dins el nucli urbà, i la reurbanització dels carrers Pujades i Escoles i del passeig de la Via amb l’objectiu de guanyar espai per als vianants i les bicicletes. Els treballs també inclouen la instal·lació de senyalització acústica i lluminosa, i d’elements d’última generació en seguretat ferroviària com ara senyalització horitzontal LED encastada al paviment i d’activació automàtica amb el pas dels trens.

Aquesta actuació té un cost de gairebé dos milions i mig d’euros i s’inaugurarà demà, dijous 1 d’agost a les 10.30 h, amb la presència de la consellera de Territori, Ester Capella i Farré, acompanyada del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas i Alcantarilla, el president de Ferrocarrils, Toni Segarra i Barreto, i l’alcalde de Masquefa, Roger Vázquez i Claravalls.