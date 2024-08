Ferrocarrils i l'Ajuntament de Masquefa finalitzen els treballs d'adequació del pas a nivell

Masquefa ha estrenat una integració molt més urbana del pas a nivell que hi ha en ple nucli pel pas de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat. Una infraestructura que des d’ara és exclusiva per al trànsit de vianants. Aquest dijous al matí, la consellera de Territori, Ester Capella, acompanyada del president de Ferrocarrils, Toni Segarra, i de l’alcalde de Masquefa, Roger Vázquez, han visitat l’espai, un cop finalitzats els treballs d’adequació del pas ubicat al costat de l’estació. Les obres han permès reurbanitzar els carrers de l’entorn de l’estació per guanyar espai per als vianants i per a les bicicletes. L’estiu de l’any passat, en el marc de la mateixa actuació, ja es va suprimir la circulació de vehicles al pas a nivell.

Prop de 2 milions d’inversió

Les obres, que han tingut un import d'1,9 milions d’euros (abans d’IVA), han estat fruit d’un conveni signat entre Ferrocarrils i l’Ajuntament de Masquefa per eliminar la circulació de vehicles del pas a nivell de la població i adaptar-lo a l’ús exclusiu de vianants. El projecte permet millorar la seguretat ferroviària i vial del municipi i contribueix a la permeabilitat i integració urbana de la línia Llobregat-Anoia al seu pas per la població.

Els treballs, concretament, han consistit en la supressió del pas de vehicles, en l’adequació dels accessos i en la instal·lació de senyalització acústica i lluminosa, amb l’objectiu de millorar la seguretat de les persones quan travessen les vies.

Així, a més de semàfors i senyalització fixa, s’han instal·lat elements d’última generació en seguretat ferroviària com ara senyalització horitzontal LED encastada al paviment, d’activació automàtica amb el pas dels trens. També s’han renovat les baranes de protecció i s’ha reforçat la senyalització mitjançant rètols.

La consellera, el president d'FGC i l'alcalde visitant les instal·lacions / TERRITORI

Les obres també han inclòs el condicionament de tots els carrers que conflueixen en aquest pas a nivell per facilitar el trànsit per a vianants. En aquesta línia, s’ha reurbanitzat el carrer Montserrat, que serveix d’accés al pas a nivell, i s’ha creat un recorregut naturalitzat per a vianants pels carrers paral·lels a la línia de Ferrocarrils, dins el nucli urbà. Així doncs, s’ha reurbanitzat també el passeig de la Via i una part dels carrers Pujades i Escoles.

Les actuacions en aquests carrers han permès guanyar espai per als vianants i per a l’ús de bicicletes, amb l’ampliació de les voreres i la reducció de l’espai per al pas de vehicles, i amb la creació d’una nova plaça.

«S’ha guanyat espai per al passeig»

«Sempre endavant millorant la vida dels ciutadans i ciutadanes, fent que les infraestructures que travessen les viles i ciutats no fracturin i crec que amb aquesta obra ho hem assolit. Ja no hi passaran vehicles, és un pas segur per als vianants d’aquest municipi que, a més, garanteix la permeabilitat i la integració urbana de la línia Llobregat-Anoia», ha remarcat la consellera de Territori. Capella ha subratllat que l’obra s’ha acabat dins del termini previst i que la urbanització dels carrers que hi conflueixen «ha permès guanyar un espai que formarà part del passeig diari dels vilatans».

Un moment del parlament de la consellera de Territori, Ester Capella / TERRITORI

El president d’FGC, Toni Segarra, ha destacat que amb aquesta actuació «hem millorat la seguretat de les persones, en el marc de la política de Ferrocarrils d’anar eliminant progressivament tots els passos de nivell per a vehicles a les nostres línies». L’obra, a més a més, «ha servit perquè els veïns i veïnes de Masquefa puguin disposar de més espai per caminar còmodament i per gaudir d’aquesta zona, ja que hem integrat urbanísticament l’estació amb el seu entorn».

Per la seva part, l’alcalde de Masquefa, Roger Vázquez, ha exposat que «avui és un dia molt important per a la nostra vila: les obres de pacificació del nucli antic de Masquefa encaren la recta final i ens permeten adaptar-nos a les noves necessitats de mobilitat, accessibilitat i sostenibilitat».