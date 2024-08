Capellades celebra la darrera sessió del Consell d’Infants

El Consell d'Infants de Capellades del curs 23/24 ha celebrat la seva darrera sessió on els integrants van poder veure de forma conjunta el vídeo que culmina la feina que s’ha fet al llarg de tot el curs. La reunió va comptar amb la participació dels pares i mares dels consellers i conselleres i de la regidora de joventut, Marta Rodríguez, a més dels tècnics d'esports i joventut que desenvolupen el projecte amb els infants al llarg del curs.

Segons fonts municipals, «ha estat un any ple de noves idees i molta dedicació per part dels nostres joves consellers i conselleres» en el qual han treballat aspectes com l'estalvi de l'aigua. Pròximament, es farà públic el vídeo on es pot veure «el resultat del seu esforç i compromís per millorar la nostra vila».