Igualada aprova una modificació urbanística per a nous usos al sector del passeig

L'Ajuntament d'Igualada ha donat llum verd a un canvi urbanístic que permetrà recondicionar un espai molt cèntric de la ciutat. En concret, en el darrer ple municipal es va aprovar la resolució d’al·legacions i l’aprovació provisional d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal que ha de facilitar la reubicació de sistemes d’equipaments, també la implantació d’habitatge de protecció oficial i l’obertura d’un vial en aquest enclavament. Es tracta de l’àmbit que formen el passeig Verdaguer, el carrer de Sant Josep, l’avinguda de Pau casals i el carrer de les Tulipes. Junts per Igualada i Igualada Som-hi hi van votar a favor, mentre que ERC i Poble Actiu es van abstenir.

En la mateixa sessió també es va fer un pas endavant amb un programa per fomentar la formació universitària. El que es fa és destinar ajuts per a joves que vulguin cursar estudis de grau i de postgrau. En aquest ple, el consistori en va aprovar les bases específiques que regularan l’atorgament de les subvencions als sol·licitants per cursar els seus estudis. Unes bases que van prosperar amb els vots a favor de Junts per Igualada i Igualada Som-hi, mentre que ERC i Poble Actiu es van abstenir.

Altres qüestions que es van tractar en aquest ple municipal van ser la ratificació per unanimitat del conveni del contracte per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament d’Igualada en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social; l’adhesió de l’Ajuntament d’Igualada a la xarxa d’entitats locals per al desenvolupament dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies; i l’increment de retribucions del personal de l'Ajuntament d'Igualada per a l'exercici 2024.