El Tribunal Suprem avala la legalitat del model de gestió de la residència d’Esparreguera

El Tribunal Suprem ha avalat la legalitat de l’encomana de gestió de la Residència Municipal Can Comelles d’Esparreguera a l’entitat pública Sumar, que el Ple municipal va aprovar l’octubre de 2017. La justícia ha desestimat així el recurs presentat aquell mateix any pels grups municipals d’ERC i la CUP, que al·legaven que el model de gestió no s’ajustava al procediment legal establert en matèria de contractació administrativa.

La sentència, que el Tribunal Suprem va dictar la setmana passada, considera que el sistema d’encomana de gestió sí que s’ajusta a la legalitat vigent, ja que compleix els requisits per a la utilització de mitjans propis, que implica l’exclusió de l’aplicació de les normes de la contractació pública i de la competència. D’aquesta manera, la justícia dona la raó a l’Ajuntament i a l’entitat Sumar, que van interposar recurs de cassació davant la justícia espanyola, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considerés que la concessió no s’ajustava a dret.

Davant d’aquesta sentència favorable, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha assegurat que «estem molt contents, no únicament perquè guanyi el posicionament jurídic de la gestió de la residència, sinó també perquè referma una aposta política valenta que vam fer el 2015, quan vaig entrar a l’alcaldia, per canviar el model de governança de la residència, ja que consideràvem que la cura de la nostra gent gran requeria mecanismes que l’administració ordinària no permetia».

En aquest sentit, Rivas ha explicat que «no volíem externalitzar la gestió de Can Comelles i vam torbar una fórmula, bastant inèdita aleshores, per consolidar la governança a través d’una empresa pública especialitzada» i ha apuntat que «la prova del cotó del seu bon funcionament va ser la gestió de la covid, que vam passar amb la residència amb el semàfor verd i sense cap exitus provocat per la pandèmia».

Així mateix, l’alcalde també ha destacat que la sentència estableix doctrina i constitueix «una victòria del municipalisme en l'àmbit nacional, ja que referma que els ajuntaments puguem decidir com volem prestar els nostres serveis, superant lògiques binàries de gestió directa i externalització». Per Rivas aquesta sentència permet tancar una carpeta i obrir-ne una de nova: «Ara toca seguir treballant en el futur, hem de renovar l’encomana de gestió que tenim i, per a fer-ho, primer haurem d’analitzar l’històric i treballar propositivament pensant en el benefici dels nostres veïns i veïnes, especialment de la nostra gent gran».

Per la seva banda, el portaveu d’ERC, Alfons Puche, ha recordat que han passat 7 anys des de l’inici del procediment judicial i ha assegurat que «la sentència acaba sent un exemple més que la justícia, quan és molt lenta, no és justícia». El republicà ha apuntat que «no ens queda més remei que assumir la sentència», ja que «des de l’any 2020 s’ha anat produint un gir en la doctrina europea que, per la pressió dels lobbys, ha canviat el concepte d’encomana de gestió, permetent que el control anàleg no es faci únicament per mitjans de capital, sinó també a través d’òrgans com comissions de seguiment». Tant ERC com el PSC han assegurat que la sentència no afectarà el govern municipal, ja que «el pacte està consolidat» i ara «la mirada està posada en el futur de la gestió de la Residència Municipal Can Comelles».

Paral·lelament, el portaveu de la CUP, Miguel Àngel Guiral, ha apuntat que «la sentència era d’esperar, perquè el Tribunal Suprem no dictarà sentències contràries al que s’està establint des del 2020 a l’estat espanyol i a la resta d’Europa, amb sentències que estableixen que és una encomana de gestió i quins són els criteris a complir perquè s’ajusti a dret». Malgrat tot, el cupaire ha assegurat que «ens hem de sentir orgulloses d’haver format part d’aquest procés, perquè, tot i que la sentència sembla que ens treu la raó, creiem que no és així, ja que es pronuncia sobre un model de gestió d’una entitat, Sumar, que es va veure obligada a transcriure als seus Estatuts que els ajuntaments accionistes han de tenir una representació als òrgans d’administració que els permeti un control sobre la mateixa gestió del servei». Tot i que la sentència del Tribunal Suprem es podria recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tant ERC com la CUP han confirmat que descarten aquesta possibilitat.

Set anys de procediment judicial

El Ple municipal d’Esparreguera va aprovar l’octubre de 2017 l’encomana de gestió de la Residència Municipal Can Comelles a l’entitat Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, una entitat pública formada per diferents administracions d’àmbit local i comarcal. Aquell mateix any, els grups municipals d’ERC i la CUP van presentar recurs davant el jutjat contenciós administratiu, en considerar que el model de gestió no s’ajustava a la legalitat vigent. El 2019 el jutjat contenció administratiu va desestimar el recurs, però ambdós grups municipals van recórrer la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el 2020 va emetre sentència favorable. Davant d’aquesta, l’Ajuntament i l’entitat Sumar van presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem que, finalment i set anys més tard de l’inici del procés judicial, ha avalat la legalitat de l’encomana de gestió de la residència, desestimant la sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.