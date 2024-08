Calaf aprova modificacions de crèdit per valor de 372.000 euros

L’Ajuntament de Calaf ha aprovat, en el darrer ple municipal, dues modificacions de crèdit que, en el seu global, ascendeixen a 372.176,79 euros. La primera és de 338.489,87 euros i es destinaran, principalment, a implementar la transició energètica i a millorar i renovar la xarxa de subministrament d’aigua. La segona, de 33.686,92 euros, servirà per dur a terme estudis de treballs tècnics per la millora i manteniment de les instal·lacions esportives.

La modificació de crèdit es va aprovar en el darrer ple municipal amb el vot favorable del govern i Junts per Catalunya i els vots en contra de l’oposició de Sumem per Calaf. Tots dos grups van sol·licitar més concreció sobre les accions que es duran a terme amb les modificacions de crèdit. L’alcaldessa, Montserrat Mases, va comentar que ho tindrien en compte per la pròxima vegada i va destacar que les actuacions es poden dur a terme fins al 2027, però la modificació de crèdit calia fer-la ara, perquè aviat s'ingressaran els diners de les subvencions.

D’altra banda, també es va aprovar la revisió anual del padró d’habitants de Calaf, que a principi d’any tenia un total de 3.618 habitants, 52 persones més que l’any anterior, un creixement donat majoritàriament per l’arribada de nous vilatans. Junts per Calaf va destacar la necessitat d’estudiar els perfils dels nouvinguts i poder saber quines necessitats tenen. L’alcaldessa va indicar que s’hi està treballant.

Durant el Ple es va aprovar la pròrroga del Pla local de joventut, que guiarà les polítiques en matèria de joventut dels pròxims anys al municipi, així com el conveni d’encàrrec de gestió del Catàleg de Serveis del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Calaf. L’oposició va sol·licitar informació sobre les mesures de joventut que s’estan aplicant al poble i l’efecte d’aquestes. Vicenç Sugranyes, regidor de Joventut, va destacar les accions promogudes des de l’Ajuntament, entre les quals hi ha la reobertura de l’Espai Jove, i les que es duran a terme des del Consell Comarcal, que inclouen un servei de consulta jove a les hores del pati de l’institut i un punt d’informació jove a la Festa Major per atendre consultes sobre alcohol, drogues i altres qüestions adients.

Durant el ple també es va aprovar l’increment de retribucions del personal funcionari i laboral d’un 2% i l’augment del 2% de retribucions dels càrrecs electes. També es va donar llum verda a pròrroga d’un any del contracte de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. En aquest punt, Sumem per Calaf va destacar la necessitat de buscar millors preus per aquest servei. Mases, va destacar que fins ara es treballa amb l’ACM perquè facilita i alleugereix la feina de l’Ajuntament. Les festes locals de Calaf del 2025 es van aprovar per unanimitat durant el ple, seran els dies 5 de febrer i 8 de setembre.