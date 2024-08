Capellades celebra els 90 anys de la seva Piscina Blava

Capellades ha celebrat i deixat constància de l’efemèride d’un equipament que és tota una institució al municipi. Aquest juliol s’han complert 90 anys de la inauguració de la Piscina Blava. Per commemorar una data tan especial es va fer una petita recepció a la mateixa instal·lació. Primer, amb la intervenció de l’alcalde, Salvador Vives, que va incidir en la importància de la instal·lació aquàtica per a la vida capelladina durant aquestes 9 dècades de vida i que, tot seguit, va explicar que ja s’ha aprovat per ple un projecte per reformar aquesta instal·lació que es començarà a executar el mes d’octubre. Per commemorar l’efemèride s’ha col·locat un plafó a la Piscina Blava on s’explica els seus orígens.