Igualada reobre un tram de les escales mecàniques del carrer Sant Magí

Igualada ha recuperat la funcionalitat d’un dels trams de les escales mecàniques del carrer de Sant Magí, una important estructura de connexió de la ciutat que a principi de juny va començar a ser objecte d’una intervenció de modernització, ja que en els últims temps havien posat de manifest nombrosos problemes tècnics. Ara es comença a intervenir en el segon dels trams que componen aquesta instal·lació i que, per tant, deixa d’estar operatiu temporalment.

Aquestes escales es van posar en funcionament l’any 2002. A mitjan mes de maig passat el govern igualadí va presentar un projecte d’intervenció després de posar de manifest que la instal·lació patia «desgast i envelliment», que feien que el projecte a afrontar passés per una modernització profunda i una adequació de la instal·lació.

La proposta de millora va ser fruit d'un acord de pressupostos del govern de la ciutat de Junts per Igualada amb el grup Igualada Som-hi, aquest darrer a l'oposició, i és finançat per la Diputació de Barcelona. L'import de la intervenció és de 656.599 euros.

Miquel Vives, regidor de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament d’Igualada, ja va detallar en la presentació del projecte que els treballs es farien en dues fases per permetre que un dels dos trams d’escales es mantingués en funcionament i els usuaris en puguin fer ús sempre. També va precisar que aquests treballs permetrien «adequar totalment les escales a la nova normativa europea de seguretat». L’empresa que porta a terme els treballs és la mateixa empresa que les va instal·lar i que en fa el manteniment.

Per la seva part, el cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, ha destacat que aquesta intervenció sigui una de les mesures que el grup municipal Igualada Som-hi (PSC-Igualada Oberta) va incloure dins l’acord de pressupost amb el govern de Junts com una de les condicions per a tirar-lo endavant. En aquest sentit, subratlla que «aquest projecte és un exemple de la política útil i en positiu que des del nostre grup fem a l’Ajuntament, tot incidint en l’acció de govern i arribant a acords quan aquests aporten solucions als problemes reals de la gent. Fem oposició quan toca, però també som capaços d’allargar la mà i acordar quan podem fer realitat projectes que beneficies directament la ciutadania com és, en aquest cas, la renovació de les escales mecàniques».

La formació destaca que el projecte «acabarà amb les avaries contínues que fins ara patien les escales mecàniques i garantirà el seu correcte funcionament tot facilitant la mobilitat a peu nord-sud d’Igualada». Cuadras remarcava que «és una infraestructura de mobilitat indispensable i utilitzada cada dia per molts veïns i veïnes, i per això va ser un dels projectes que vam posar com a condició per poder tramitar el pressupost. Aquest estiu farà 22 anys de la seva inauguració i era urgent aquesta renovació que hem aconseguit».