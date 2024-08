Un cotxe impacte contra un edifici a Calaf

Un turisme ha impactat contra un edifici a Calaf, al carrer del Born amb la plaça de les Eres. Els bombers han rebut l'avís a dos quarts de vuit del matí i han enviat una dotació al lloc dels fets.

Després de fer una revisió estructural, han conclòs que l'edifici no havia quedat afectat. Tot i això, la col·lisió ha provocat que el vehicle perdés força oli, que ha quedat impregnat a la calçada i que els bombers posteriorment han netejat. Tot i l'impacte, no hi ha hagut ferits.