Capellades impulsa una formació professional sobre el paper

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Capellades han signat un conveni de col·laboració per impulsar i promoure accions de formació professional centrada en el món del paper, que puguin donar resposta a les necessitats professionals del teixit productiu de la zona.

L’acord s’ha signat davant la presència de representants del teixit productiu i industrial i ha comptat amb l’assistència del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent; el director general del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Juan José Torres; el secretari de Treball, Enric Vinaixa; la directora del Servei Territorial d’Empresa i Treball, Sofia Moya; l’alcalde de Capellades, Salvador Vives, i el regidor de Promoció Econòmica, Àngel Soteras.

L’alcalde de Capellades, Salvador Vives, ha manifestat la seva satisfacció per «aconseguir que el municipi pugui acollir aquesta formació professional que se centrarà principalment en el món del paper, del qual Capellades n’és capdavanter i emblema des de fa més d’un segle». Per la seva banda, el conseller Roger Torrent ha destacat que «la formació professional és un dels elements claus per millorar l’ocupabilitat de les persones i la professionalitat de les empreses que poden seguir adaptant-se als nous models productius». Segons Torrent, «aquesta formació s’ha d’entendre, d'una banda, des d’un punt de vista més holístic i de l’altra, ha d’atendre les necessitats diferenciades de cada territori que no han de ser implementada des d’un despatx centralitzat que pot no conèixer les peculiaritats de cada zona».