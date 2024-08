Igualada repetirà el circuït de control policial per als dies àlgids de festa major

L’Ajuntament d’Igualada va posar en marxa per la festa major de l’any passat un dispositiu especial de seguretat basat a establir un recorregut específic de controls a partir dels punts considerats més sensibles, amb la participació coordinada de Policia Local i Mossos d’Esquadra. El bon balanç que es va fer d’aquella primera experiència ha portat el consistori a reeditar enguany el que s’ha batejat com a Circuit Especial d’Intens Control Policial. Tot i que la festa (que començarà dilluns vinent, 19 d’agost) es perllongarà durant vuit dies (fins al dilluns 26), el dispositiu especial s’ha plantejat per a les tres jornades que es consideren de màxima activitat i intensitat d’afluència (el cap de setmana).

El circuit estarà actiu de 5 a 7 de la matinada el divendres, dissabte i diumenge de festa major

En la presentació, la regidora de Governació, Carlota Carner, acompanyada dels caps de la Policia Local d’Igualada i de l’Àrea Bàsica Policial de l’Anoia de Mossos d’Esquadra, va posar en relleu que l’objectiu essencial és el de garantir un reforç en el patrullatge i el control especialment en les hores i les zones de més activitat i afluència de públic com són el Parc Central i les places Pius XII, Cal font i de la Creu.

A la pràctica, el dispositiu es traduirà en el fet que durant els dies més intensos, com són el divendres, dissabte i diumenge, i en les hores amb més desplaçaments (de 5 a 7 de la matinada) es posarà en marxa aquest Circuit Especial d’Intens Control Policial que comptarà amb patrulles tant de Policia Local com de Mossos d’Esquadra. Aquest itinerari engloba els carrers més concorreguts i utilitzats per desplaçar-se entre els diferents punts de la ciutat on es realitzen actes i concerts.

Carner detallava en la presentació que «es tracta d’un circuit que uneix la ciutat de nord a sud i també de forma transversal creant una xarxa que permet cobrir bona part de la ciutat. Aquest circuit compta alhora amb diversos punts de patrullatge fix i també mòbil». Els espais on es realitzin els actes i concerts com ara la plaça de Cal Font, el Parc Central, la Rambla o la plaça de l’Ajuntament tindran també presència policial.

Carner destacava que «és un tipus de dispositiu que ens ha funcionat molt bé i, per tant, el repetirem ajustant-lo a les característiques específiques dels actes de la festa major d’enguany».

70 hores d’atenció dels Punts Liles

D’altra banda, la festa major igualadina comptarà amb dispositius de Punts Liles per informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les actituds masclistes i comportaments sexistes que es puguin produir en l’espai públic. I en aquest sentit, la regidora subratllava que aquest any «farem una xarxa de punts liles més amplia que mai, perquè ampliem punts liles des del mateix dilluns 19 d’agost i, per tant, cobrim més dies i més espais, i també donarem més hores de servei, gairebé 70».