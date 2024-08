Pujalt tornarà a reunir vehicles clàssics aquest diumenge

La festa major de Pujalt es prepara per a la segona edició de la Trobada de Vehicles Clàssics que se celebrarà aquest diumenge 18 d’agost al municipi. L’esdeveniment, que va superar totes les expectatives en la primera edició, ja compta amb 66 vehicles confirmats, una xifra que supera les inscripcions de l’any passat a hores d’ara.

L’any passat, més de 100 vehicles i unes 700 persones van participar de la primera edició. Se n’esperaven al voltant d’uns 40. Un èxit tant rotund com inesperat, que va provocar canvis d’última hora per poder encabir-hi a tothom. Aquest cop, tot apunta que les xifres es podrien superar, amb uns 66 vehicles ja confirmats, donant continuïtat a una Trobada que es consolida com un dels actes més destacats de la Festa Major.

Entre els participants d’aquella primera edició es van poder veure models com una moto Ravat del 1926, que es va endur el premi al vehicle més antic, un Simca 1200 del 1977, premiat com el més ben restaurat, i un Seat Màlaga del 1991 de Palafolls, que va rebre el reconeixement per haver vingut des de més lluny.

Aquesta edició començarà a les nou del matí i vindrà acompanyada d’algunes novetats per millorar l’experiència tant dels participants com dels visitants. Una de les més destacades és la incorporació d’un esmorzar popular per tots els inscrits (amb preu especial pels visitants), així com un canvi en les categories dels premis. S’ha eliminat la de millor restauració, que comportava el criteri d’un jurat, i s’ha deixat les altres dues: el vehicle més antic i el vingut des de més lluny. Per substituir la tercera, es farà un sorteig entre tots els inscrits prèviament (el guanyador s’anunciarà més endavant).