Santa Maria de Montbui farà un vial per a vianants i bicicletes entre els dos nuclis

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui acabarà el vial per a vianants i bicis que uneix els dos nuclis del municipi. El consistori va aprovar, de forma definitiva, el projecte executiu de la urbanització de la Fase 2 de la via, que transcorrerà entre el Nucli Urbà i el Nucli Antic del municipi. Aquesta nova via verda enllaçarà des de la zona del Polígon Plans de La Tossa , on hi ha la deixalleria, fins a l’accés al Nucli Antic per la plaça de la Sort.

Aquest projecte té un cost aproximat de 990.000 euros, dels quals s'espera que la totalitat, o una bona part, es pagaran amb subvencions. En total, la via tindrà una longitud de 950 metres, i serà d'ús exclusiu de vianants i bicicletes, de tres metres d’amplada i afavorirà la interconnexió entre els dos principals nuclis del municipi. Discorrerà de forma paral·lela al traçat de la carretera C-37, «sempre buscant la màxima seguretat per als seus usuaris», detalla el consistori. Aquestes obres es faran amb «els mínims moviments de terres necessaris per fer possible la seva construcció».

El projecte aprovat contempla una sèrie d’expropiacions que valdran uns 40.000 euros, aproximadament. Durant el ple municipal, el regidor de Transició Digital i Qualitat Urbana de l'Ajuntament de Santa Margarida, Javier Moreno, va recordar que «avui aprovem definitivament la resolució de tres al·legacions presentades sobre aquest important projecte. Volem resoldre les expropiacions d’aquí a finals d’estiu i començar les obres al més aviat possible. Hi ha una subvenció de 330.000 euros del Pla General d’Inversions i també tenim una altra de ben encarrilada de 515.000 euros». A l'espera de confirmar-se que el projecte pugui acabar sent subvencionat en la seva totalitat, des de l’Ajuntament s’ha dotat la partida corresponent amb fons de romanent municipal per poder anar avançant.