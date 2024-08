Esparreguera prepara un ampli homenatge a l'actriu local Anna Lizaran a la sala gran de la Passió

L'actriu esparreguerina Anna Lizaran, que va morir el 2013, serà homenatjada amb un gran acte commemoratiu el dia 7 d'octubre a la Sala gran de La Passió i amb la culminació de la programació de l'obra "Agost", una de les peces més emblemàtiques que va representar l'artista al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), i que ara també es podrà veure a Esparreguera.

En concret, l'obra serà dirigida per Jaume Rovira i es presentarà l'11 de setembre amb l'acte "Parlem d'Agost: tot recordant la Lizaran" que tindrà lloc a les 8 del vespre a la Sala petita del Teatre de La Passió. Les representacions d'aquesta tragicomèdia es podran veure a partir del 14 de setembre a la Sala petita de La Passió, i comptaran amb detalls singulars en record d'Anna Lizaran com són l'escenografia i el vestuari de la producció original del TNC. El Teatre Lliure també ha col·laborat en aquest homenatge amb la cessió d'una exposició retrospectiva de l'actriu que es podrà veure els dies de funció al vestíbul de la Sala petita de La Passió. La programació commemorativa es tancarà, precisament, amb l'acte d'homenatge del 7 d'octubre, que coorganitzen l'Ajuntament d'Esparreguera, la Fundació Privada La Passió i GIT Produccions, amb la col·laboració del Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. En aquest acte de reconeixement hi participaran diversos actors i actrius que han conegut Anna Lizaran durant la seva important trajectòria professional, així com la directora artística del TNC, Carme Portacelli, i representants institucionals i del món cultural.

L'acte del 7 d'octubre té la voluntat de retre homenatge a Anna Lizaran "com a municipi", apunta el regidor de Cultura d'Esparreguera, Juan Jurado, i es pretén que hi pugui confluir "la ciutadania d'Esparreguera que la coneixia, la gent que la va estimar durant tota la seva trajectòria professional i també les companyes i companys que la van conèixer com a artista per poder-la recordar i celebrar conjuntament". En aquest sentit, Jurado agraeix la col·laboració de totes les institucions que participaran en l'acte d'homenatge i ha avançat que la directora artística del TNC, Carme Portacelli, participarà en l'acte amb un parlament de record a Lizaran.

Un retorn als orígens de l'obra

L'obra "Agost" ha estat la producció escollida per homenatjar l'actriu esparreguerina Anna Lizaran. Aquesta gran tragicomèdia sobre la família del segle XXI, de Tracy Letts, va ser un dels grans èxits del TNC amb Anna Lizaran com a actriu protagonista. El director de la producció, Jaume Rovira, ha expressat que "la idea d’aquesta producció és retre homenatge a l'Anna Lizaran per ser l'actriu més gran i important que ha donat el teatre d'Esparreguera". En la presentació de l'11 de setembre hi participarà no només la companyia actual de l'obra sinó també l'equip del TNC que va fer l'obra original amb Lizaran. Rovira destaca la importància de l'obra i la col·laboració del TNC a l'hora de fer aquesta producció, ja que "hi ha elements de l'escenografia que són exactament els mateixos i el vestuari de la Maribel Balaguer és el mateix que va portar Anna Lizaran per a fer aquelles funcions". Per la seva banda, el president de La Passió, Enric Galceran, ha explicat que la programació de l'obra "Agost", que consta de 7 funcions, és un dels millors homenatges per a Anna Lizaran i ha anticipat que és una obra "propera i molt intensa" que "sorprendrà i emocionarà a l'espectador".

"Agost" es podrà veure a la Sala petita de La Passió els dies 14, 15, 20, 21 i 22 de setembre, i els dies 4 i 6 d'octubre, a les 6 de la tarda els diumenges i a les 8 del vespre els divendres i dissabtes. Les entrades estan a la venda a la web de La Passió. Rovira també ha avançat que "el Teatre Lliure, un dels espais indissociables a Anna Lizaran, ha cedit una exposició retrospectiva de l'actriu”, des dels anys que començava a Esparreguera fent teatre al Patronat fins que va fer el salt cap als grans escenaris.