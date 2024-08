Més de 150 vehicles clàssics omplen els carrers de Pujalt

Pujalt ha viscut avui una nova jornada d’èxit amb la Segona Edició de la Trobada de Vehicles Clàssics, un esdeveniment que va omplir els carrers del poble amb més de 150 vehicles.

«Ha estat tot un èxit, una vegada més. Hem estat al voltant dels cent cinquanta o cent seixanta vehicles i més de sis-centes persones», ha valorat Albert Esteve, un dels encarregats de l’organització de l’acte. «Divendres ens vam veure obligats a tancar les inscripcions. Ja en portàvem cent trenta-una i sabíem que alguns es presentarien sense apuntar-se prèviament. Teníem por de no donar l’abast i vam decidir aturar-ho», ha confessat Esteve.

Entre altres joies que han participat de l’exposició s'ha pogut veure models com un Seat 800 del 1967, un Triumph del 1955, un Volkswagen Escarabat del 1963, un Renault Dauphine del 1960 i diversos Seat 600, així com un Jaguar Etype Coupé del 1969.

La Trobada de Vehicles Clàssics va començar l’any passat, també per la Festa Major del poble, i ja va acollir més d’un centenar de vehicles. Aleshores, però, l’entrega de premis va consistir en tres categories diferents. La primera, al vehicle més antic; la segona, al vingut des de més lluny; i una tercera on un jurat determinava quin n’era el més ben restaurat.

En aquesta edició només s'han repetit les dues primeres categories «perquè creiem que és molt complicat triar un sol vehicle quan el nivell és tan igualat», va explicar Esteve, «així que pel tercer premi farem un sorteig d’una panera», va afegir.

El lliurament de premis

Pel que fa al vehicle més antic el premi se l'ha endut una Chevrolet Pick Up del 1952 vinguda des de Les Oluges. El seu propietari, Joan Vila, també ha portat un Seat 850 Spider del 1969 i un Porsche 911 Carrera 4 del 1992.

La categoria de vingut des de més lluny ha estat marcada per una anècdota inesperada. Víctor Espinosa, ha vingut des de Llagostera amb un Renault 4F del 1988, però no ha arribat mai a Pujalt. O almenys no amb aquest vehicle. S'ha quedat tirat a Manresa mentre feia el trajecte. De tota manera, s'ha endut el premi igualment.

A l’hora del sorteig també hi ha hagut anècdota perquè la mà innocent que ha triat entre els números dels vehicles inscrits ha escollit el seu, així que s'ha hagut de repetir.

David González, el número cent vint-i-un entre els cent trenta-un inscrits, amb un Volkswagen Golf del 1991, n'ha estat el guanyador. Ha vingut des de Vilafranca del Penedès.

Continuïtat garantida

Segons el regidor de l’Ajuntament i organitzador de la jornada, Roger Salat, «el futur de La Trobada de Vehicles Clàssics està garantit. Mentre continuï agradant i la gent hi doni suport ho continuarem tirant endavant», ha explicat. El mateix va afirmar Esteve, «gràcies a l’augment de l’interès per aquesta classe de vehicles i l’èxit d’ambdues edicions, l’acte s’ha guanyat un lloc al programa dels esdeveniments de Pujalt».

Tot i que Esteve ha anunciat el plantejament d’un possible canvi de dates. «La feinada que comporta gestionar aquest acte és considerable, i hi som molta gent al darrere. Fent-ho coincidir amb la Festa Major encara augmenta més el grau de dificultat. Volem que tothom pugui gaudir-ne i d’aquesta manera no passa».