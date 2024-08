El pregó amb l'actriu Neus Sanz obre demà vuit dies de Festa Major a Igualada

El pregó des del balcó de l'Ajuntament que pronunciarà l'actriu local Neus Sanz, la Rita de la popular sèrie televisiva "Los Hombres de Paco", donarà demà el tret de sortida a la Festa Major d'Igualada, en honor a Sant Bartomeu, i que s'allargarà fins dilluns vinent, 26 d'agost, amb un ampli programa que enguany incorpora més de 130 activitats, amb molta música, foc, teatre, esport i propostes diverses que trauran la imatgeria local al carrer.

L'Ajuntament aposta per "una festa de tots, per a tots i amb tots", segons destacava en la presentació del programa la regidora de Promoció Cultural de l'Ajuntament, Carme Riera. Així doncs, entre les més de 130 propostes previstes, s'hi inclouen 37 concerts; 33 activitats d’Imatgeria i itinerants, 6 d’elles amb el foc com a protagonista; 17 competicions esportives; 9 activitats familiars; diverses activitats participatives, com la 1a trobada Urban sketchers, els assaigs oberts de Dessota i dels Moixiganguers d'Igualada o els Jocs Bèsties i l'Operació Cigró de La Coll@nada, entre altres. També hi ha 7 actes vinculats amb la gastronomia; 6 obres de teatre, 2 d’elles familiars; 7 visites guiades i 8 activitats diverses entre exposicions, presentacions, xerrades i projeccions de cinema documental. Un programa al qual s'hi ha de sumar l’espai de la fira i les atraccions, al costat del Parc Central. També hi haurà el dispositiu Punt Lila, que enguany tindrà 17 serveis distribuïts al llarg dels 8 dies.

El segell local es deixarà notar amb el Salero i la Salereta, que seran Antoni Esteban Dalmau i la seva neboda, Núria Esteban Molas. La figura del Tabaler ha recaigut en David Palau Leonés, i l'Estampa del Sant la signa la pintora Núria Riba. Per altra banda, el Club Natació Igualada, en el marc del seu 90è aniversari serà l'entitat portadora del Penó de la Ciutat i el cartell de Festa Major ha estat obra del Biel Méndez Arévalo, guanyador del Workshop de La Gaspar d'aquest 2024. El Ball de Bastons d'Igualada celebra enguany 15 anys d'actuacions en el marc de les festes de Sant Bartomeu.

La música ja traurà el cap de bon començament, amb l'actuació folk de la banda local Els Músics del Parc, just després del pregó, mentre que la imatgeria ho farà l'endemà amb l'Assaig obert al pati del Museu de la Pell i la cercavila de l'Arribada a la plaça de l'Ajuntament. Seguidament, el Tast de pólvora i els Versots i Balls parlats dels Diables d'Igualada estrenaran les activitats de foc de la Festa Major.

Dimecres, al Santuari de la Pietat de l'Escola Pia, en el marc dels 65 anys de la coronació canònica de la imatge de la Mare de Déu, Aniol Noguera, escolapi i llicenciat en Ciències ambientals i Teologia, parlarà de la història d'aquesta icònica figura i el seu valor artístic, religiós i cultural, i després hi haurà un concert amb la Cobla Marinada al claustre de l'escola. Per la seva banda, el Teatre de l'Aurora oferirà aquest dia i l'endemà l'obra de teatre “Cançons que acaben en fade out”. Dijous, serà el torn de les activitats esportives amb els Jocs Bèsties, la Cursa de la Síndria i l'Igualadí de Ferro a la zona del Museu de la Pell i la ronda del Rec, organitzats per l'Associació Juvenil La Coll@nada, qui també ha programat per al vespre, l'esperada Operació Cigró, al pati del Museu de la Pell. En paral·lel, tindrà lloc una nova edició de rimes urbanes amb el festival Street Sessions Show al Parc Central. L'endemà, les activitats començaran al matí, amb el primer dels dos passis del documental “Maletes de cartró”, al Museu de la Pell i que s'acompanyaran amb una visita guiada a l'exposició. La tarda arrencarà amb l'activitat infantil i familiar de la Tabalada Menuda i al vespre hi haurà diverses propostes musicals, com l'actuació de la Banda de Música d'Igualada al Teatre Municipal l'Ateneu, el festival més heavy “Igualada Rock City” al Parc Central, el Ball de Gralles a la plaça Pius XII i un revival de versions amb el tribut a la Raffaella Carrá, “Hola Raffaella”, a la plaça de Cal Font. Les activitats tradicionals d'imatgeria i foc continuaran durant el vespre amb l'inici de La Pasacalle des de la plaça de l'Ajuntament i més tard, des de la plaça de Sant Miquel començarà l'esperat Correfoc de Festa Major.

El plat fort arribarà per Sant Bartomeu, dissabte 24 d'agost, amb la trobada popular Fes-ta el Dinar, a la rambla Sant Isidre, i tot seguit arrencaran les activitats centrals d'imatgeria, la Cercavila Tradicional, i després de la Missa solemne de Sant Bartomeu, la Processó. També hi haurà teatre, amb l'obra “Vida de peix... sense espines”, a l'Ateneu amb Mercè Comes i Rosa Andreu, i a la plaça de Cal Font un ball de swing amb Dj Estefania Velásquez. També hi haurà els concerts estrella de Julieta amb la gira “Tu Juru, la Ju Tour” i la presentació del nou treball de Ginestà, “Vida meva”, a banda del tribut de Mecano, “Dalí”, a la plaça de Cal Font. L'endemà també serà una jornada central, amb l'Ofici Solemne en honor a Sant Bartomeu, que donarà pas a l'actuació castellera de Festa Major, amb els Moixiganguers d'Igualada, i les colles Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus. Al matí hi ha prevista una nova trobada de motos clàssiques a la plaça de Cal Font, i a la tarda, l'Orquestra Maravella obrirà les activitats musicals del dia amb sardanes al carrer Nou de Cal Font. També tindrà lloc el Premi del Públic Mostra Igualada 2023, i l'espectacle familiar “Kariguri”, de Giramàgic. Més tard, començarà el Cercanit a la plaça Sant Miquel amb un sopar popular, i a les 11 arrencarà la Revetlla de les places, amb actuacions per tota la ciutat: a la plaça de l'Ajuntament hi haurà concert i ball de l'Orquestra Maravella; al claustre de l'Escola Pia, el concert Folk de Clandestins; al Parc Central, el Va Parir Tour; a la plaça de Cal Font, concert de versions de Florida; i a la plaça de la Creu se celebrarà una nova edició del Rrrrec Festival amb l'actuació de Mishima i la banda local Suburbia, entre altres. I per als més petits de la casa, a la rambla General Vives, després de sopar es podrà veure l'obra “Les vacances de Madame Roulotte”.

La festa s'acabarà dilluns. Al migdia hi ha previst l'espectacle familiar “Xics de Xurrac”, al passeig Verdaguer, i la imatgeria dels més petits protagonitzarà la Cercavila Menuda, mentre que els petits gegants, nans, capgrossos i la imatgeria de foc, enfilaran cap a la Casa de la Festa, al Museu de la Pell. Les sardanes de la Cobla Ciutat de Terrassa al carrer Nou de Cal Font, i la cantada d'havaneres amb Son de l'Havana al parc de l'Estació Vella tancaran l'agenda musical per deixar pas a l'espectacle Piromusical final.