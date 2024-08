Joan Vila, col·leccionista de vehicles clàssics: «He vingut amb una colla i hem portat catorze vehicles»

Participa sovint en trobades de vehicles clàssics?

Sovint, sí. Intento anar a totes les que es fan per aquí. Últimament, se n’organitzen bastants, així que sí. Som una colla d’uns quants amics i cadascú ha pujat els seus.

N’han pujat molts?

Catorze, que no està gens malament. Jo n’he portat tres. Un Seat 850 Spider del 1969, un Porsche 911 Carrera 4 del 1992 i una Chevrolet Pick Up de 1952.

Ha guanyat el premi a vehicle més antic. Com va aconseguir la Chevrolet?

La vaig veure per internet i em va encantar. Vaig anar fins a La Corunya només per veure-la. Va ser allà on la vaig comprar, però inicialment va venir importada des dels Estats Units.

I com va aconseguir els altres dos?

Els vaig comprar. El Porsche venia de Dinamarca, però el vaig comprar a Tàrrega. El Seat té una història més curiosa a darrere, va ser el primer vehicle matriculat a Lleida. Un dentista el va veure en una exposició el dia de la fira de Sant Miquel i se’l va comprar. Jo el vaig aconseguir fa només tres mesos. El vaig treure d’un senyor de Térmens que se’l volia treure de sobre.

I en té més de vehicles com aquests?

Contant els tres d’avui gairebé una quinzena. També tinc un camió Pegaso Europa, un Land Rover Santana i tres jeeps comando. Però els tinc tots desmuntats.

I hi ha algun vehicle que li faria especial il·lusió aconseguir?

El meu somni és un Mustang. Però, de moment, ja tinc prou feina a restaurar els de casa. Veurem què faig en un futur, però de moment no en compraré cap més. És la meva passió. Trobar vehicles clàssics i restaurar-los.