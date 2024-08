La Jornada de les Plantes Oblidades d’Igualada posarà la mirada en el públic familiar

Més parades, més activitats paral·leles i algunes novetats és el que portarà la novena edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades d'Igualada, que l’entitat organitzadora, el Col·lectiu Eixarcolant, ja ha anunciat per al pròxim 28 de setembre. Les inscripcions per a les diferents activitats ja estan obertes també al nou web d’Eixarcolant, on enguany es poden fer a través de la graella de programació o a través d’un sistema de filtres on triar el tipus d’activitat, la franja horària o l’itinerari.

Segons han avançat els organitzadors, aquesta novena edició comptarà amb més d’una setantena de paradistes i més d’un centenar d’activitats, entre tallers, xerrades, tastos i actuacions. I s’hi afegiran algunes novetats que amplien encara més l’oferta d’activitats.

Les principals novetats d’aquesta edició són, per una banda, la incorporació d’un Cicle de Teatre Etnobotànic. Algunes de les representacions teatrals estan dirigides al públic escolar de primària d’Igualada. D’altres sessions són obertes al públic en general. Les obres que s’oferiran pel públic general seran An-ki de la companyia Ortiga, i Las malas hierbas, de la companyia La Simbiòtica.

D’altra banda, la programació de la jornada afegeix un nou espai: l’escenari infantil. D’aquesta manera, s’amplia l’oferta adreçada al públic familiar amb tallers de dansa, sessions de contacontes i micro teatre.

La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades és una trobada que, any rere any, se celebra amb la participació d’un centenar llarg de ponents, l’organització totalment voluntària per part del Col·lectiu Eixarcolant, i els més de 180 voluntaris i voluntàries vinguts d’arreu del país.

La majoria d’activitats de la jornada segueixen sent gratuïtes i sense inscripció prèvia, tot i que l’organització recomana mirar-se la programació amb atenció per aquells que vulguin planificar-se el dia sense perdre’s cap de les seves activitats preferides: xerrades aplicades i xerrades tècniques, tastos, sortides etnobotàniques, etnobotànica en directe, tallers, píndoles etnobotàniques, actuacions musicals, així com la fira de petits productors o el ja consolidat dinar silvestre.

Mostra de Cinema Etnobotànic

Les setmanes prèvies i posteriors a aquesta jornada central se celebrarà també la 2a edició de la Mostra de Cinema Etnobotànic i Agroecològic, que forma part de la XIV Mostra de Cinema Etnogràfic. Hi participaran 14 àrees territorials per programar unes 35 sessions en col·laboració amb diferents entitats locals de tots els territoris de parla catalana. En total, es podrà gaudir de 12 pel·lícules documentals que exploren la relació entre les persones i les plantes, fent especial èmfasi en la rellevància d'aquesta històrica relació al moment d'estructurar i transformar els nostres sistemes agroalimentaris.

El Col·lectiu Eixarcolant

L’objectiu principal del Col·lectiu Eixarcolant, no és un altre que treballar per la recuperació i divulgació dels coneixements i usos de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals, per tal que esdevinguin una eina que permeti desenvolupar un model de producció, distribució i consum d’aliments més sostenible i accessible per a tothom. Tot plegat, basat en la proximitat i en la qualitat, que dignifiqui la feina d’agricultores i agricultors i que permeti mantenir la diversitat dels paisatges que ens envolten.