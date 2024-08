La imatgeria porta l’ambient festiu als carrers d’Igualada

La imatgeria festiva d’Igualada s'ha passejat aquesta tarda per la ciutat en una concorreguda cercavila des de la Casa de la Festa del Museu de la Pell fins a la plaça de l’Ajuntament.

Els participants han pogut acompanyar el Drac i les Víbries, el petit drac Bufarot, els Gegants Bisbalet i Cinta, els capgrossos Carme i Caterina, el Tonet, la Conxita i els Gegantons Pia i Tomeu, al costat dels Grallers d’Igualada; els Capgrossos, els Petits Gegants de la Ciutat, els Nanos, els Gegants del Barri de la Xauxa acompanyats del grup de grallers Els Pelforts, l’Àliga d’Igualada i els Gegants de la Ciutat.

La cercavila ha arribat fins a la plaça de l’Ajuntament, on s'han dut a terme els balls de lluïment i s'ha fet el lliurament del ram a la geganta per part de l’alcalde, Marc Castells, enmig d’una gran expectació per part del públic familiar.

