Un pregó ple de records d'Igualada de l'actriu Neus Sanz obre la festa major

Amb un pregó ple d’emotivitat i carregat de records i de referències igualadines, l’actriu Neus Sanz Escobar (Igualada, 1973) ha obert aquest dilluns a la nit de manera oficial vuit dies de festa major a la capital de l’Anoia, que es clouran dilluns vinent amb el tradicional piromusical. Sanz, actriu de teatre, televisió i cinema, coneguda per la seva trajectòria en companyies de teatre com La Cubana i la seva participació en sèries de televisió com Los hombres de Paco, i films com Volver, de Pedro Almodóvar, ha llançat un compromís d’amor amb la ciutat que la va veure néixer fa cinquanta anys, després d’un repàs de memòries des de la seva infantesa. Un pregó des de la balconada de l’ajuntament que ha remogut molts records entre el públic que, als seus peus, omplia la plaça. I que cap a la part final ha dedicat especialment al seu germà Saulito, ja traspassat, «la meva columna vertebral, la meva altra meitat, que mai no va voler marxar d’aquesta ciutat».

Neus Sanz ha rememorat especialment el seu barri d’infantesa: «Vam créixer al Poble Sec, al bloc del Punt Blanc, aquell tan alt. Nosaltres vivíem al 14è pis. La meva escola va ser la Ramon Castelltort, encara conservo grans amics de classe. Sempre vaig pensar que tots els nens que anàvem a aquella escola estàvem protegits i que no ens podia passar res dolent, perquè teníem al costat els Bombers i la Guàrdia Civil, i aquesta idea m’ha acompanyat durant molts anys».

La plaça es va omplir de públic per escoltar el pregó de Neus Sanz / AJUNTAMENT D'IGUALADA

I com hi anaven sempre corrent amb el seu germà: «A casa no hem sigut mai matiners, i el meu germà i jo, quan havíem d’anar a l’escola esgotàvem el màxim per dormir. Ens vestíem de pressa, i després de comprar l’esmorzar a l’economat de sota de casa, corríem pel carrer Masquefa fins a quedar sense alè per arribar abans que comencés la classe, però no ho aconseguíem mai».

També, ja una mica més gran, la seva afició a la natació: «Anava a peu des de l’escola fins al Molí Nou per entrenar. Vaig tenir sort de formar part del Club Natació Igualada. Diuen que era bona en l’estil de crol. Ens entrenava el gran Carles Subirana. Sempre hem sigut d’aigua a casa».

Ha fet un recorregut mental pel seu barri, el Poble Sec: «recordo que vaig aprendre a escriure a màquina al darrere de l’estanc de don Màrius. Que la goma per jugar la comprava a la Ivet, el pollastre a l’ast a Cal Llanes, les postres de diumenge a la pastisseria Pla, les llibretes i el diari a la llibreria l’Avet, el bacallà a la pesca salada Vives, el pernil dolç a la xarcuteria Batet». I va rememorar especialment «quan van fer la plaça de les Roques. Moltes nenes vam ser felices, ens vam comprar els patins de rodes i anàvem a patinar totes les tardes. El barri estava ple de vida, de botigues boniques, de gen amable i treballadora. Però sobretot d’infants amb somnis i inquietuds».

El passeig mental de Sanz ha anat més enllà, «perquè hi havia una altra Igualada, la de la Rambla», que obria una altra vida que també va detallar. «Baixar a la Rambla a fer un tomb era triomfar», subratllava, per recordar que «tenia tirada cap a Cal Manyo, a comprar les xuxes, per després passejar Rambla amunt i avall. Recordo el Valenciano, el Club Natació, la botiga d’animals... També el Cinto de les fotos, sempre rialler. Recordo la biblioteca, l’aparador de La Moda i del Roset, i les sabates més maques del món als calçats Claramunt. O les joguines i bicicletes del Faro. La llibreria de la Rambla, al costat de la Xixonenca, la sopa de ceba i la terrassa del Munich, els entrepans del Farolillo, la xurreria i el saló Rosa». I la plaça de l’Ajuntament, «que per primera vegada tinc el plaer de veure des d’una altra perspectiva».

Més records acumulats: «els dimarts del Sant Crist que anàvem tots a Andorra, el ball de les cinc places per la festa major, l’Acadèmia Igualada, on vaig cursar administració i hi vaig conèixer el millor professor que he tingut, don Marcos. L’hotel Amèrica, estació vella, la plaça del Mercat, la piscina del Casal, la pastisseria Garriga...»

Un àlbum de cromos mental, que Sanz ha reviscut posant de manifest que «són tantes i tantes botigues i tants llocs que han fet d’aquesta Igualada una ciutat tan viva i ben avinguda». I afirmava que «Igualada sempre serà la ciutat on vaig néixer i la ciutat d’on el meu germà no va voler marxar mai. Per això aquest pregó és dedicat amb molt d’amor a aquesta ciutat i a la gent que hi viu».

Ja en la primera jornada, la de dilluns, hi ha hagut un dels actes protocol·laris d’obertura de la festa al Saló de Sessions de l'ajuntament, amb el lliurament del Penó, del Tabal de la Patera i la presentació del Salero i la Salereta i l'Estampa de Sant Bartomeu.

Acte protocol·lari el saló de sessions de l'ajutament / AJUNTAMENT D'IGUALADA

El Tabaler d’enguany és David Palau Leonés; l’estampa és a càrrec de Núria Riba, pintora i professora d’art igualadina. L’entitat portadora del penó és el Club Natació Igualada, amb motiu del 90è aniversari. El Salero és Antoni Esteban Dalmau i la Salereta, Núria Esteban Molas.

El programa d'activitats ja no s'atura des d'aquest dimarts, avui entre altre amb la visita guiada a la Igualada modernista; la inauguració de l'exposició del Club Futbol Igualada Femení; la primera sortida de la imatgeria festiva amb final a la plaça de l'Ajuntament; el tas de pólvora i els versots i ball parlat dels Diables d'Igualada.