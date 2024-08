Un motorista s'accidenta a Igualada en relliscar amb el gasoil que hi havia a la via

Un motorista ha patit una relliscada mentre conduïa pel carrer d'Alemanya d'Igualada a causa d'un vessament de gasoil que hi havia a la calçada. Com han detallat fonts de la Policia Local, el conductor no ha resultat ferit a causa de l'incident i ha estat ell mateix qui ha donat l'avís cap a les 7.51 h d'aquest matí. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els agents de policia i membres del SEM, que han assistit a l'accidentat.

Segons ha apuntat la mateixa font, cap més vehicle ha estat involucrat en la relliscada. Els membres de la brigada municipal de la ciutat també s'hi van traslladar per fer una neteja de la via i així evitar que el vessament produeixi altres incidents.