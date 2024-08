Buhos serà el cap de cartell dels concerts de la Festa Major de Calaf

La Festa Major de Calaf tindrà com a cap de cartell Buhos, una de les bandes de pop-rock en català més populars del moment. Tot i que encara no se saben alguns horaris de forma completa, ja es coneixen part dels plats forts que conformaran l’edició d’enguany.

La música serà, com és habitual, una de les grans protagonistes de la Festa Major de Calaf. Destaca que bona part de la cultura musical catalana ha trepitjat la vila calafina en alguna de les seves festes. A la Festa Major, grups com La Raíz, Txarango, Oques Grasses, 31 FAM i Els Catarres en dues ocasions, van omplir a vessar la plaça dels Arbres edició rere edició.

El tret de sortida de la Festa Major serà la nit de divendres 6 de setembre, de la mà de The Buckets Brothers, un grup conformat per membres de Calaf i la resta de la comarca que rescatarà artistes de luxe com Hank Williams, Johnny Cash, Pokey la Farge, Dolly Parton i Jerry Lee Lewis. En les seves versions, hi mana el swing, el dixie, el folck i el rock and roll. Seguidament, continuaran la festa Les Coco, un grup femení de versions que l’any passat va publicar el seu primer senzill, Llimona i Sal. La festa la tancarà el jove discjòquei calafí, DJ Ceba.

L’endemà dissabte, Buhos començarà amb la programació musical on també actuarà el grup basc En Tol Sarmiento, una referència absoluta de l’ska-rock d’Euskal Herria. Finalment, DJ Trapella conclourà la segona nit de Festa Major fins ben entrada la matinada.

Així mateix, la Festa Major de Calaf gaudirà de tres orquestres i cobles de màxim renom: Gira-sol, Metropol i Maricel, a banda del grup de versions La Tropical.

L’orquestra Gira-sol, una de les més antigues de Catalunya, actuarà el diumenge 8 de setembre a les 7 de la tarda a la plaça Barcelona 92, mentre que el grup de versions, La Tropical, coneguts pel seu repertori festiu i farcit d’interpretacions dels millors artistes d’ara i de sempre, ho farà a les 11 de la nit, en aquest cas a la Plaça dels Arbres.

La darrera jornada de la Festa Major es tancarà el dilluns 9 amb un concert a les 6 de la tarda a la plaça Barcelona 92 a càrrec de l’Orquestra Metropol, un grup referent i caracteritzat per la seva varietat d’estils i repertori. Abans, però, a la mateixa ubicació, la Cobla Maricel oferirà un repertori complet de sardanes.

Més enllà de la música i com ja és habitual, els més petits també tindran el seu matí per gaudir de la plaça amb una instal·lació de jocs de fusta de la companyia Tombs Creatius: Xics del Xurrac. El diumenge 8 de setembre al matí, la plaça s’omplirà d’aquests jocs que combinaran art i artesania.

El pintor calafí, Ramon Puigpelat, ja fix en cada edició de la Festa Major, presentarà una nova exposició anomenada Ratlla blanca, que estarà disponible del 5 a l’11 de setembre a la Capella de la Santa Creu de Calaf (CRO). En dies feiners l’horari serà de 6 a 8 del vespre i dissabtes i festius de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre. La inauguració i el vernissatge es farà el mateix dia 5 de setembre a les 7.

Per acabar, un altre dels plats forts de la Festa Major serà el teatre. Aquest any però, amb una novetat. L’associació Teatral de Calaf, més coneguda com a ATC, presentarà la seva primera obra en la secció juvenil, protagonitzada per quatre actors d’arreu de la comarca d’entre 17 i 20 anys, que representaran El Mètode Grönholm, una coneguda comèdia de Jordi Galceran interpretada amb èxit arreu de Catalunya.

Subscriu-te per seguir llegint