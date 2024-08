Els Moixiganguers es preparen per fer la seva millor diada diumenge

Aquest diumenge els morats tenen una actuació important a Igualada amb la diada de Sant Bartomeu. Una diada que volen que sigui la millor que han fet mai. Així ho ha afirmat el cap de la colla, Jordi Moreno, que explica que l’objectiu és fer el 3d9 amb folre, el 5d8 i el 4d8 amb agulla: «hem de descarregar per fi el castell de nou a davant de l’Ajuntament i ajuntar-ho amb els nostres millors castells per fer la millor diada que ha fet mai Moixiganguers».

L’actuació castellera tindrà lloc aquest diumenge a la plaça de l’Ajuntament a partir d’1/4 d’1 del migdia. A la plaça, els morats estaran acompanyats de dues colles més: els Xiquets de Reus, que volen recuperar la confiança a la plaça i els Joves Xiquets de Valls que venen amb l’objectiu d’emmanillar Igualada.

El cap de colla diu amb confiança que els Moixiganguers encaren la diada molt preparats tècnicament. De fet, han estat assajant des d’aquest dimarts amb bona participació, fins avui, dijous, que tenen el darrer assaig a les 9 del vespre. A més, han fet molta feina en el primer tram de temporada i això fa que «arribem a la setmana de Festa Major amb condicions de plantejar-nos aquests castells amb seguretat», afirma.

No oblidem que aquest any també és molt important pels castellers perquè hi ha el XXIX Concurs de Castells i això també influeix. Per Moreno, «els anys que hi ha concurs ens ve tot un tram amb actuacions molt potents després de la Festa Major». El concurs, que se celebra el 5 i 6 d’octubre, l’encaren amb moltes ganes: «Treballarem, com sempre, per portar el màxim que tinguem», diu Jordi Moreno.

Però, ara per ara, els morats se centren en aquesta actuació de diumenge de Festa Major i la colla anima a la ciutat, tant als grans com als petits, a participar en aquesta fita que prometen «serà històrica».

