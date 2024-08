Igualada crea més refugis i renova els patis escolars per fer front a la calor

Els estius dels darrers anys han portat onades de calor cada cop més intenses i persistents, convertint els mesos de juliol i agost en una prova de resistència per a moltes persones. Els termòmetres s’enfilen, la calor s’acumula als carrers i a les cases, i els refugis a l’ombra es converteixen en petits oasis de salvació. Davant d’un escenari climàtic que sembla no donar treva, les ciutats han hagut de trobar-hi alternatives.

L’Ajuntament d’Igualada ha reforçat aquest estiu la seva xarxa de refugis climàtics per afrontar els mesos de calor intensa que, any rere any, afecten la ciutat. Enguany, la iniciativa inclou un total de 27 espais destinats a oferir un refugi segur i fresc a la ciutadania, amb un èmfasi especial a la protecció de les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants, les persones amb malalties i aquelles amb menys recursos.

Carme Riera, regidora de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada, ha subratllat la importància d’aquests espais: «Posem a disposició de la població espais que proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat, especialment en les hores de màxima insolació». Riera també ha destacat que aquest estiu també hi ha un seguiment especial de la població vulnerable ja identificada pels serveis socials.

Aquest pla s’emmarca dins d’una estratègia més àmplia impulsada pel Departament d’Interior, que ha publicat un visor interactiu amb la ubicació de més d’un miler de refugis climàtics arreu de Catalunya. A Igualada, dels 27 refugis climàtics disponibles, 11 són espais interiors que inclouen equipaments municipals i nou són exteriors, com el Parc Central i el Parc de la Duna. També s’han sumat a la xarxa set establiments comercials, com Aqualata, Consum, Esclat, Abacus, Aldi, Supermas i Carrefour, que ara ofereixen espais climatitzats i punts d’aigua per a la població.

Encara no es disposa d’un balanç d’usuaris dels refugis climàtics, ja que aquests espais estaran disponibles fins al 15 de setembre. No obstant això, les mesures ja han despertat l’interès de la població, que valora positivament la incorporació de nous refugis.

Aquest estiu, Igualada també aposta per la renaturalització dels espais escolars amb un projecte que crea zones d’ombra als patis de totes les escoles públiques de la ciutat. Amb la instal·lació de pèrgoles vegetals, més arbrat i jardins verticals, l’objectiu és mitigar els efectes de la calor, alhora que s’educa els més petits sobre la importància dels elements naturals per regular la temperatura.

El regidor d’Ensenyament, Josep Maria Carpi, ha explicat que l’objectiu és “utilitzar principalment elements naturals com són arbres, arbustos, i plantes enfiladisses per crear espais i zones d’ombra i descans». El projecte ha estat finançat amb fons europeus Next Generation de 300.000 i 75.000 euros de la Diputació de Barcelona.

