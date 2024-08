Igualada habilitarà un servei de bus gratuït per al piromusical de dilluns

L’Ajuntament d’Igualada posarà a disposició de les persones que vulguin assistir al piromusical de Festa Major del pròxim dilluns 26 d’agost un servei d’autobús gratuït per desplaçar-se fins al camp de futbol de les Comes, on es realitzarà.

El servei de bus llançadora tindrà dues rutes amb dues expedicions en cadascuna d’elles tant d'anada com de tornada. En l'anada, sortiran a les 22.00h i a les 22.30h de la nit. La ruta 1, la blava, ho farà des de la Ronda Fàtima / NS Fonsanta, seguirà fins a la plaça Castells número 10, passarà després per la Sagrada Família (a la carretera de Manresa davant del Monalco) i acabarà al camp futbol les Comes. La ruta 2, la vermella, començarà a la plaça del Rei d'Igualada, seguirà fins a la zona de l’Estació d’Igualada (Avinguda Montserrat, 16, al Tecnocolor), i acabarà també al camp de futbol de les Comes.

Pel que fa a la tornada, les expedicions sortiran a les 23.45h i a les 00.15h, i faran el recorregut següent. La ruta 1, la blava, sortirà des del camp de futbol de les Comes, seguirà fins a l’Avinguda Barcelona (Cafeteria Soler), posteriorment farà parada a la Ronda de Fàtima / NS Fonsanta, i acabarà al número 10 de la plaça Castells. La ruta vermella, la 2, sortirà des del camp de futbol de les Comes, seguirà fins a la zona estació Igualada (Avinguda Montserrat, 25) i acabarà a la plaça del Rei d'Igualada.

Els busos només efectuaran les parades ja fixades tant en la ruta d'anada com en la de tornada. Els passatgers que facin el viatge d’anada rebran un tiquet per reservar plaça per a la tornada i tindran prioritat a l’hora d’entrar.