L’atur, la seguretat i l’accés a l’habitatge són els temes que més preocupen als igualadins

L'atur, la seguretat ciutadana i l'accés a l'habitatge són els temes que més preocupen als igualadins, segons recull l'enquesta Dibaròmetre de la Diputació de Barcelona que mesura la visió ciutadana dels serveis i la gestió dels ajuntaments de les comarques barcelonines. L'informe demana l'opinió sobre aspectes com la percepció del municipi, la situació econòmica i laboral, els mitjans de transport o els equipaments.

En la pregunta sobre quins són els problemes més greus del municipi, la majoria dels enquestats citen l'atur i les condicions de treball com a principal problema (13,2%), per davant de la seguretat ciutadana (12,5%) i de l'accés a l'habitatge (8,5%). Els segueixen altres temes com la gestió i política municipal (7,9%), els impostos (7%) i, més lluny, les comunicacions amb altres municipis (4,5%), la neteja (4,4%) o el transport públic (3,3%). L'any anterior, l'atur també va ser el principal motiu de preocupació amb un 16,7%.

Respecte a la situació econòmica i laboral del municipi, la meitat dels enquestats (50,3%) consideren que ha empitjorat en el darrer any, mentre que un 19,8% considera que ha millorat i un 14,6% diu que està igual. El percentatge restant d'enquestats no responen a la pregunta o indiquen que no ho saben. Pel que fa a la situació econòmica personal, un 41,3% indica que la seva economia s'ha mantingut, el 29,1% que ha millorat i el 28,8% que ha empitjorat.

Satisfacció de viure al municipi

Pel que fa a la percepció del municipi, l'estudi conclou que un 77,3% dels igualadins està molt o bastant satisfet de viure a Igualada, un 9,7% normal o regular i un 12,5% poc o gens, mentre que el percentatge restant no contesta. Aquesta última dada varia respecte a l'any anterior, quan un 7,5% de les persones enquestades van opinar que estaven poc o gens satisfetes de viure a Igualada. En aquest sentit, la insatisfacció ha pujat cinc punts.

Entre els enquestats, predomina l'optimisme en la pregunta sobre si es creu que la situació al municipi ha millorat o empitjorat. Un 44,5% respon que ha millorat en l'últim any davant d'un 32,8% que pensa que ha empitjorat i un 20,7% que creu que està igual. De cara al futur, un 48,4% considera que millorarà, un 29% discrepa i diu que empitjorarà i un 6,2% respon que es quedarà igual. La resta no contesta o indica que no sap la resposta.

Entre els serveis més ben valorats entre la ciutadania, se cita l'enllumenat, la recollida d'escombraries i la neteja de la ciutat, que obtenen una puntuació pròxima al 7. Tanmateix, n'hi ha altres que aproven més just com ara l'estat dels parcs i els carrers, que els ciutadans puntuen amb un 6,3 i el transport públic, amb un 5,6. De fet, només un 4% dels enquestats afirma que utilitza el transport públic. La majoria (un 58,9%) es desplaça per la ciutat caminant, un 29,9% en cotxe, un 4,7% en bicicleta, un 2,3% en moto i un 0,2% en patinet elèctric.

Si s'observa la part de la gestió municipal, un 58,8% dels enquestats consideren que l'Ajuntament és poc o gens transparent en la seva forma de funcionar, per davant d'un 25,5% que creu que és bastant o molt transparent i un 15,6% que assenyala que és normal o que no ho sap. D'altra banda, un 50,5% expressa que l'Ajuntament està compromès amb la conservació amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, un 33,1 creu que poc o gens i un 16,3% marca l'opció de normal o no contesta.

A Santa Margarida de Montbui preocupa la immigració

Els problemes relacionats amb la immigració és la principal preocupació que citen els habitants de Santa Margarida de Montbui (13,8%), seguida de la seguretat ciutadana (13,3%), l’atur (9,8%), la falta d’equipaments i serveis sanitaris (7%) i l’incivisme (6%).

Tanmateix, és una de les poblacions amb un índex de satisfacció més elevat de viure-hi. Un 73% afirma que està bastant o molt satisfet de residir al municipi i només un 11% diu que poc o gens. Els serveis més valorats són l’enllumenat, la recollida d’escombraries i la neteja de la ciutat, que reben una puntuació entre el 6,8 i el 7,4.

El grau de satisfacció sobre la gestió de l’Ajuntament també és força elevada. Un 57% dels enquestats creu que l’Ajuntament actua amb transparència i un 63% creu que es fomenta la participació ciutadana.

Piera assenyala la seguretat com a principal problema

La seguretat ciutadana és el principal problema que detecten els veïns de Piera. Un 30,7% de la població percep que és el tema més preocupant, seguit dels problemes relacionats amb la immigració (8%) i l’incivisme (7%). Per contra, els serveis més valorats són l’enllumenat, el trànsit i la recollida d’escombraries.

La satisfacció de viure al municipi és majoritària entre els habitants de Piera. El 60% se sent força o molt afortunat de viure al municipi, el 26% poc o gens i el 13% normal o regular. Tanmateix, la gestió municipal és poc valorada pels veïns. El 57% considera que hi ha poca transparència en les tasques de l’Ajuntament, mentre que un 25% diu el contrari i creu que l’Ajuntament actua de forma transparent. La resta consideren que normal o no responen.

Els veïns de Vilanova del Camí es mostren satisfets de viure al municipi

Vilanova del Camí té un dels percentatges més elevats de la comarca de l’Anoia respecte a la satisfacció de viure al municipi. Un 76% dels enquestats afirmen que estan bastant o molt satisfets de viure-hi, mentre que un 28% diu que poc o gens.

D’entre els principals problemes que citen els veïns enquestats, destaquen la seguretat ciutadana (12%), la gestió política i municipal (7%), l’atur i les condicions de treball (7%) i l’oferta comercial (7%). D’altra banda, els serveis més valorats són l’enllumenat, la recollida d’escombraries i l’estat dels carrers.

Pel que fa a la gestió municipal, la majoria dels enquestats (74%) puntuen la tasca de l’Ajuntament entre un 5 i un 8, l'11% puntuen per sobre del 9, i el 13% dels consultats, inferior a 5.

