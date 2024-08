L'actriu Neus Sanz: “Soc una barreja dels personatges que he fet, però estimo molt a la Rita”

La Neus Sanz (Igualada, 1973) gira des de 2017 el monòleg autobiogràfic Un pedacito de mi, que arranca amb una fotografia a on se la veu de petita dins d’una paperera. «M’hi va posar la meva mare perquè m’estigués quieta», explica. La seva personalitat, arrasadora, la va dur quasi sense voler a la interpretació. Va ser a Sitges, on la seva família es va traslladar des d’Igualada per gestionar un restaurant quan ella només tenia 13 anys; quatre anys després, als 17, gràcies a un amic perruquer, va contactar amb La Cubana, i allà va començar tot. «Vaig quedar amb Jordi Milán al cinema Prado i hi va haver connexió». Al ser menor d’edat, els seus pares van haver de firmar el contracte; quinze dies d’assajos i començava la seva carrera artística amb Cómeme el coco, negro, quasi res, un clàssic de la companyia i del teatre català en general. Allà va començar fent personatges menors, però aviat va crear la Celsa, «una personeta que venia del poble, innocent, bonica». I la Celsa va traspassar a una altra obra de La Cubana, Maratón Dancing, «era molt especial i va triomfar». La Neus, amb La Cubana, també va participar a Equipatge per al 2000, Cubanades i Una nit d’òpera. Recorda que aquells anys, va començar amb 17 i va marxar amb 28, van ser molt feliços.

T’hauries imaginat llavors que molts anys després d’aquestes primeres experiències faries el pregó d’Igualada? «No, mai, tampoc m’hauria imaginat que seria actriu, jo volia ser infermera, m’agrada molt cuidar, d’aquí ve aquesta branqueta meva de voluntariat». «Fer el pregó ha arribat en un moment molt especial, el primer any sense el Saulito -és el seu germà-». Quins records conserves d’aquella Igualada? «Molts. Vaig créixer al barri del Poble Sec, vivíem al catorzè pis de l’edifici del Punto Blanco. Vaig anar al Ramon Castelltort, després a l’Acadèmia Igualada. Vaig ser nadadora professional al Club Natació Igualada...», recorda, i segueix: «Jo era de les del Hobby, a la plaça de cal Font, m’agradava molt jugar a les màquines; a Cal Ferrer no m’hi deixaven anar, allà hi anaven els més 'gamberrillos'. També recordo la biblioteca de la Rambla, o haver anat alguna vegada a l’Egos i al Gucken, però jo aquí ja vivia a Sitges, i allà vaig gaudir de la seva àmplia oferta lúdica».

Durant la conversa, a Igualada, se’ns atansa gent per saludar-la i fer-se fotos amb la Neus. Ella, sense perdre el somriure, accepta feliç, i xerren i riuen, li encanta arrencar somriures a la gent. La recorden, especialment, pel seu paper de la Rita, a Los Hombres de Paco. Un personatge simpàtic que, com la Celsa, va saber tocar la fibra dels espectadors. «He fet molts personatges al llarg de la meva carrera, soc una barreja de tots ells, però a la Rita l’estimo molt». «Ser part dels Homes de Paco és el millor que m’ha passat professionalment a la televisió, van ser cinc anys gloriosos, absoluta felicitat, gran elenc. Vaig ser molt afortunada», afegeix emocionada. La Neus va debutar a la televisió amb Els Grau de La Cubana, a TV3; després van venir Teresines S.A, Me lo dijo Pérez, entre altres. També va participar a la sèrie El barco, entre altres. Li encanta la tele, ha confessat més d’un cop que és el seu mitjà preferit.

La Neus també és ‘chica Almodóvar’. Riu i assenteix. A Volver, exitosa pel·lícula del director manxec, interpreta la Inés. «L’experiència va ser molt maca». Recorda el càsting, quan va conèixer Almodóvar, estava amb la protagonista de la pel·lícula, Penélope Cruz. «Almodóvar imposa molt, amb aquells cabells...». En un càsting anterior, el de la sitcom Casi perfectos, havia conegut a Emilio Aragón, i la història va funcionar, així que va pensar: «Tranquil·la, Neus, no passa res, ja has conegut a Emilio Aragón i vens de La Cubana, és una prova només». La Neus va entrar a l’entrevista vestida per l’ocasió, «jo necessito fer les proves vestida de personatges», indica. Aquell dia, Almodóvar havia entrevistat a 13 actrius pel paper d’Inés, la Neus era la catorzena. Almodóvar li va confessar després: «Jo t’he agafat a tu des que has entrat per la porta». «El cert és que durant el rodatge em vaig sentir molt ben tractada, Almodóvar em va tractar molt bé, i la Penélope Cruz va ser una gran companya. Almodóvar em va recordar molt Jordi Milán. Tots dos ho fan tot: guió, direcció, art… Ho tenen tot tan clar que això dona moltíssima seguretat a l’hora de treballar».

En cinema, la Neus també ha participat en pel·lícules com Carlitos y el campo de los sueños o Los Buenos modales. També ha fet curtmetratges d’èxit com Votamos, interpretant al personatge de la Núria, nominada als Goya l’any 2021, que ara es convertirà en pel·lícula. Amb Reloj de Arena va assolir un munt de premis a la millor interpretació.

Una de les facetes menys conegudes de la Neus és el voluntariat. «M’agrada molt ajudar. No vaig poder ser sanitària, m’hauria agradat, perquè em feien molta por les injeccions. Vaig començar aquí a Igualada, al Taller Àuria, i allà a on he anat he fet voluntariat. He sigut voluntària tota la meva vida. Per exemple, quan vaig estar a Madrid, vaig col·laborar al Nen Jesús a la Unitat d’Oncologia».

