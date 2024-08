Membres de l'Associació de la Revista d'Igualada: «Tot i el canvi de format, l’essència de la revista es manté intacta»

Arriba una nova etapa per la Revista d’Igualada. Després d’una pausa obligada per la mort del seu director, Antoni Dalmau, l’entitat inicia una nova etapa amb un projecte digital que busca recuperar l’esperit de la publicació històrica i donar veu als estudis i articles que posen el focus en Igualada i la comarca de l’Anoia. L’historiador igualadí Pau Llacuna i la presidenta de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, Marta Vives, són membres de l’Associació Revista d’Igualada i expliquen els reptes, les oportunitats i els objectius d’aquesta nova era per a la revista.

Què els ha motivat a engegar aquesta nova etapa de l’Associació Revista d’Igualada?

Pau Llacuna: Després de la mort d’Antoni Dalmau, vam deixar d’editar la revista, i això va generar un buit important per a moltes persones que treballaven amb articles històrics i socials. Ens vam adonar que hi havia una necessitat de proporcionar una plataforma on aquests estudis poguessin ser publicats de manera ràpida i accessible.

Marta Vives: Amb la nova etapa, volem donar resposta a aquesta demanda, oferint una plataforma digital on la gent pugui publicar els seus treballs relacionats amb Igualada i la comarca. Volem que la gent continuï tenint un espai per compartir les seves investigacions.

Com han arribat a la decisió d’ampliar la plataforma per a la publicació d’estudis o articles d’àmbit comarcal?

P.Ll.: Vam passar per una fase de reflexió per definir cap a on volíem anar. Hem pensat que la publicació digital és la via més adequada per subsistir i mantenir viu el projecte de la revista. Vam veure que la rapidesa i l’accessibilitat que ofereix el format digital eren aspectes clau per continuar publicant treballs d’una manera més dinàmica i propera.

Quins han estat els principals reptes que han afrontat?

M.V.: El repte més gran ha estat tornar a engegar el projecte, però aquesta vegada d’una manera diferent. Antoni Dalmau ho feia gairebé tot, així que ens hem hagut de redefinir i trobar una nova direcció per continuar amb el llegat que ell va deixar.

Quins són els avantatges o desavantatges que han trobat en el pas del format paper al digital?

P.Ll.: Més aviat són avantatges. El format digital permet més rapidesa en la publicació, el fet que sigui una cosa viva, i la seva dimensió internacional. No hem d’esperar tres mesos per publicar, i els costos de disseny i impressió també es redueixen considerablement.

M.V.: A més, és un incentiu per als investigadors perquè poden veure els seus treballs publicats ràpidament, i els lectors poden consultar la informació gairebé a l’instant.

La Revista d’Igualada té una llarga història des de la seva fundació l’any 1999. Com mantindran viu l’esperit original de la revista en aquesta nova etapa?

M.V.: Tot i el canvi de format, l’esperit de la revista es manté intacte. La força que la revista persisteix i l’essència hi continua sent. Encara que ara passem al digital, els mateixos criteris i les mateixes ganes de servir a la comunitat encara són presents.

P.Ll.: També estem redefinint la pàgina web per fer-la més activa, accessible i intuïtiva, i ja tenim continguts com el llibre Els carrers i les places d’Igualada disponibles en línia.

La publicació digital d’aquest llibre ha estat un èxit. Tenen plans per publicar més llibres o materials en format digital?

M.V.: Sí, tenim plans per penjar més llibres. Per exemple, el llibre de la biografia de Josep Morera Mestre es va presentar fa un any, i ara ja és el moment de penjar-lo a la web. A mesura que anem editant nous materials, també els anirem publicant digitalment.

Com seleccionen els llibres o materials que es publicaran digitalment?

P.Ll: Tenim unes bases establertes per la publicació. Quan algú vol publicar, hi ha unes limitacions de pàgines, un format específic que han de seguir, responsabilitats sobre les fotografies que s’inclouen, entre d’altres. També ens assegurem que els textos tinguin un valor científic i que siguin temàticament rellevants. El nostre consell de redacció revisa tots els materials per garantir la seva qualitat.

Quina és la importància de publicar estudis i articles relacionats amb Igualada i la comarca de l’Anoia?

P.Ll: La divulgació és essencial. Si no divulguem i no coneixem, no avancem. Perquè algú pugui continuar estudiant un tema, ha de saber on ha arribat l’anterior. Això permet que la gent pugui seguir investigant i creixent com a ciutat i comarca.

M.L.: A més, penjant aquests estudis a internet, fem que tinguin una projecció global. Qualsevol persona, de qualsevol lloc del món, pot accedir a aquests treballs i obtenir una nova perspectiva.

Creuen que el teixit d’investigadors o historiadors a la comarca és ampli?

M.V.: D’entrada sempre sembla que falti gent investigant, però a poc a poc et vas adonant que n’hi ha i molta! Podem quedar sorpresos.

P.Ll.: De fet, des que neix la revista en paper mai hi va faltar contingut i, en algunes ocasions, hi havia llista d’espera per publicar.

Han anunciat l’edició facsímil dels nou números de la primera etapa de la Revista d’Igualada (1929). Quina rellevància té aquesta iniciativa per a vosaltres i per al públic?

P.Ll.: Amb aquest projecte posem a l’abast de la gent una revista que va ser clau a Igualada durant els anys vint. La primera etapa de la revista és un testimoni del passat, i per nosaltres és com un petit homenatge als primers promotors. Volem que tothom pugui accedir a aquesta part de la nostra història.

Quins objectius tenen a curt i llarg termini per a l’Associació Revista d’Igualada?

P.Ll.: A curt termini, l’objectiu és que a finals d’any ja tinguem els primers articles penjats a la pàgina web. A llarg termini, anirem pas a pas, adaptant-nos a com la gent reacciona a aquesta nova proposta.

M.V.: Creiem que omplim un buit que actualment existeix, i estem oberts a noves propostes que puguin sorgir. L’essència de la revista en paper continua viva, només que ara estem explorant un nou format.

Quin missatge donarien a les persones interessades a publicar els seus treballs a través de la vostra plataforma?

P.Ll.: Els animem a veure que el seu treball pot tenir una projecció més enllà de la nostra comarca i que al final treballen pels altres, hem de comunicar i divulgar el que treballem.

M.V.: Que no tinguin por de publicar i a pensar que allò que fan pot ser útil per als altres. No ens limitem només a treballs científics, qualsevol amb una base sòlida pot publicar. La nostra plataforma és una eina per a la divulgació i el coneixement.

Subscriu-te per seguir llegint