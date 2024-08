Regidora de Cultura d'Igualada: «Creiem en la diversitat d’activitats perquè la Festa sigui més gran»

En la seva segona Festa Major com a regidora de Cultura, Carme Riera parla amb entusiasme sobre els preparatius i novetats d’aquest any. Des de la diversitat musical fins a la inclusió de zones tranquil·les, l’objectiu és crear una celebració que tothom pugui gaudir.

Dilluns va arrencar la Festa Major amb el pregó de Neus Sanz. Aquest acte es mantindrà definitivament el dilluns?

Sí, així comencem la festa amb força i es mantindrà en aquest dia en el futur.

La seva segona Festa Major com a regidora de Cultura. Com l’encara?

Aquest any serà el primer en què he participat des del principi, ja que l’any passat em vaig incorporar a la regidoria al juny i vaig trobar la Festa Major pràcticament tancada. L’encaro amb molta il·lusió i com un gran repte.

Aquest any han anunciat que la Festa Major serà per a tothom i accessible. Què significa això?

Hem intentat que hi hagi activitats per a tots els públics, i penso que ho hem aconseguit. Hi ha una programació variada que inclou música tradicional, heavy, avantguardista i altres estils. A més, estem treballant per millorar l’accessibilitat amb zones tranquil·les i espais per a persones amb mobilitat reduïda.

Expliqui’m això de les zones tranquil·les.

Són zones per a aquelles persones que se senten incòmodes amb sorolls forts. És una demanda que ens havien fet i fem la prova. De mica en mica, anem incorporant les diferents sensibilitats.

Pel que fa a la programació, quins actes destacaria i quines novetats hi trobem?

Com a principals novetats, per exemple, és que hem reforçat l’oferta per als joves, que potser l’any passat es van quedar una mica orfes i hem tornat a fer venir el Va Parir Tour. És difícil triar-ne un, però destacaria les exposicions, com la que es va inaugurar dilluns de la Carmel·la Planell, o les visites guiades del modernisme, la conferència institucional, la Diada, les cercaviles…

Aquest any la Coll@anada va fer una crítica a l’Ajuntament durant la presentació de la seva programació alternativa. Com és la relació amb l’entitat?

Ens hem reunit diverses vegades i crec que ens hem entès bé. Ells plantegen el model de festa que el dia d’avui està perfectament integrat en la imaginària dels igualadins i, per tant, ha de tenir els seus espais i ha de poder organitzar les seves activitats, però entenent que no estan sols. Aquest any s’ha fet un conveni, sobretot pels temes logístics com la seguretat, neteja, lavabos, etc. No hi ha cap voluntat fiscalitzadora, sinó que a totes les entitats amb les quals l’Ajuntament col·labora es demana que consti que l’Ajuntament participa d’alguna manera.

Hi ha la mateixa actitud amb la FESTHI?

Sí. També s’ha signat el conveni i la relació és positiva. Creiem en la diversitat d’activitats perquè la Festa Major sigui més gran i la FESTHI aporta una proposta complementària.

Parlant de la FESTHI, l’any passat van estrenar el Drac Antic. Hi haurà alguna novetat enguany?

Sí, aquest any tindrem els gegants del Poble Sec, que s’han restaurat recentment. Això afegeix un nou element de riquesa a la nostra ja abundant imatgeria cultural.

L’any passat es va eliminar l’espai Barraques, aquest any tampoc hi és, no hi ha voluntat de recuperar-lo?

Creiem que amb el que s’havien convertit barraques els darrers anys no era l’esperit de barraques original i aquest any algunes entitats amb què hem parlat no tenien interès a fer barraques. Nosaltres hem plantejat altres activitats que pensem que cobreixen aquest públic i el que tenim molt clar és que no tindrem un espai on l’ambient sigui més de conflicte que no pas de lleure i festa.

També han intensificat les mesures de seguretat.

Sí, hem ampliat la presència policial en zones de gran afluència i també hem reforçat el circuit especial d’intens control policial que connecta la part de dalt amb la part més de centre de la ciutat, sobretot de 5 a 7 del matí, que ja es va fer l’any passat i que hem vist que tenia una bona acollida. A més, hem augmentat les hores de punts lila i tindrem agents de salut per promoure un oci nocturn saludable.

Què faran aquests agents per promoure aquests valors?

L’any passat teníem punts verds. Aquest any, tindrem parelles de joves itinerants que s’han format per ajudar de tu a tu, entre iguals, a poder gaudir de l’oci nocturn des d’un punt de vista saludable i sense necessitat de recaure o caure amb excés de consum de substàncies o amb actituds que poden ser perjudicials.

Com a Carme, quins són els actes que li fan més especial il·lusió?

Em fa molta il·lusió tota l’activitat vinculada a la cultura popular i tradicional, com la Diada Moixiganguera que, personalment, m’hi sento especialment identificada per motius de càrrec, però també per motius familiars. També m’emociona molt l’acte de visitar la gent gran en entorns residencials per portar-los una estoneta de Festa Major per a ells.

Subscriu-te per seguir llegint