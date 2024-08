Secretari de l'ANC a l'Anoia: «Parlar d’indults i amnistia reflecteix que l’Estat espanyol no és democràtic»

Salvador Illa nou president de la Generalitat. Quin és el posicionament de l’Assemblea?

Considerem que és una notícia nefasta per a l’independentisme, ja que Illa ha defensat el 155, la brutalitat policial durant l’1-O i ha estat al costat de figures com Vox, Ciutadans i el PP.

Va ser investit amb el suport d’Esquerra Republicana.

ERC va tenir tres oportunitats per rebutjar aquest acord amb el preacord. Després, la militància va tenir l’opció de votar-hi en contra i, fins i tot, amb les JERC hi va haver una oportunitat.

Quines creu que seran les conseqüències més immediates d’un govern liderat pel PSC?

Seran similars a les que hem viscut les darreres dècades: la continuació de l’opressió del poble català. El fet que hàgim de parlar d’indults i amnisties reflecteix que l’Estat espanyol no és democràtic. També continuarem veient el dèficit fiscal, la supremacia del castellà i el domini de les empreses de l’IBEX a Catalunya.

Hi ha altres conseqüències que afectin directament la comarca?

Sí, a l’Anoia tenim problemes greus amb els abocadors, com els de Castellolí i els Hostalets, i la situació només empitjorarà amb aquest govern. A més, tenim projectes com la MAT i els parcs eòlics que no respecten la nostra geografia. Tot això és una imposició de Madrid, i ara serà més difícil lluitar-hi en contra. Ens hauria agradat que el president fos algú independentista, sigui d’ERC, la CUP o Junts.

Com es pot garantir la unitat del moviment independentista en l’actual context de descontentament general?

El problema principal és la desunió entre els partits independentistes, que ha decebut la gent. Per recuperar la unitat, cal explicar millor la situació, construir un nou full de ruta i centrar-se en la sobirania fiscal, la lluita per la llengua catalana i la mobilització al carrer, desmarcant-nos dels partits.

Quins canvis espera amb la nova presidència sota Lluís Llach?

S’ha proposat recórrer tot el territori per transmetre el missatge que l’única salvació per Catalunya és la independència, liderar el moviment per mobilitzar el país i corregir el rumb dels partits quan s’allunyen de l’objectiu. Per això, també estem creant estructures d’estat per preparar-nos per un possible «momentum».

També heu parlat d’una agenda de la independència.

Encara no està presentada del tot, però s’està treballant en punts clau, com la sobirania fiscal, la lluita per la llengua i el suport a les lluites socials.

Com s’implicarà l’ANC en les lluites socials com la sanitat, la pagesia o l’habitatge?

L’ANC creu que ha de donar suport a les protestes de col·lectius. L’objectiu és atendre aquestes causes, ja que estan directament relacionades amb la manca de sobirania de Catalunya.

Per aquells que no estan familiaritzats amb el que fa l’Assemblea a nivell local, quines són les seves principals responsabilitats com a secretari?

La nostra funció és actuar com a baula de transmissió entre el Secretariat Nacional i el territori. Recollim les inquietuds del territori i les traslladem al Secretariat, i també comuniquem les directrius oficials, com ara convocatòries de mobilitzacions.

Com col·labora l’ANC amb altres entitats locals?

La nostra col·laboració amb altres entitats, com Òmnium Cultural, Intersindical i AMI, es manifesta en actes com poden ser presentacions de llibres o l’organització d’activitats conjuntes. Estem oberts a treballar amb les que comparteixin objectius comuns.

La Diada Nacional és a les portes. Quina importància té per l’ANC la d’aquest any?

Aquest any se centrarà a comprometre la lluita per la independència amb les conseqüències de la dependència. Es vol posar de manifest els problemes que afronta Catalunya per mostrar com aquests es podrien gestionar millor amb la independència.

Finalment, quina és la seva visió personal del futur de l’Anoia en un context d’independència?

M’agradaria veure Igualada com a capital de la comarca, mantenint els seus 33 municipis i tenint un pes important. Crec que cal potenciar la indústria i millorar les comunicacions per revertir la situació actual i evitar que els joves marxin. Desitjo que la comarca deixi de ser la «vent de focs» de l’àrea metropolitana i esdevingui una regió amb una major importància territorial.

