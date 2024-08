La UD San Mauro ja es prepara dins i fora del camp pel seu debut a Lliga Elit

El somni es fa realitat. La UD San Mauro, després d’un ascens èpic des de Primera Catalana, es prepara per debutar aquesta temporada a la Lliga Elit, la màxima categoria del futbol català. El conjunt de Santa Margarida de Montbui és l’únic equip de la comarca que es troba en aquesta categoria i ara afronta un repte majúscul: consolidar-se en una lliga que suposa un salt qualitatiu respecte a les categories anteriors. El camí no serà fàcil, però l’equip, sota la batuta del tècnic igualadí Jesús Milán, arriba amb les piles carregades de confiança i amb màxima il·lusió.

El San Mauro va iniciar la pretemporada el passat 16 d’agost amb el primer entrenament i, amb un mes sencer per preparar-se, l’equip se centrarà a arribar amb la millor forma possible al debut a la lliga, amb el primer desplaçament a Vic com a prova de foc inicial. A més, abans d’entrar de ple en la competició regular el cap de setmana del 21 i 22 de setembre, els montbuiencs també tindran una cita important amb la Copa Catalunya.

El tècnic i el cervell dels dos ascensos aconseguits en les tres últimes temporades, Jesús Milán, és conscient dels reptes que planteja la Lliga Elit: «Crec que costarà sobretot pels desplaçaments més llargs i camps molt difícils. Però tenim un equip jove i amb marge de creixement i també tenim jugadors que ja han jugat en categories superiors. L’equip s’adaptarà bé», confia Milán.

No cal oblidar que el primer equip de la UD San Mauro serà un dels més «petits» de la categoria i estarà rodejat i s’enfrontarà amb equips grans, amb molta història i molt més pressupost com el FC Vilafranca o la UE Figueras. Malgrat això, l’equip no renuncia a fer una gran temporada. La filosofia de l’equip de Santa Margarida de Montbui es manté fidel al seu estil: «Intentarem fer el joc que ens ha portat fins aquí, però haurem d’adaptar-nos als nous reptes que vindran de cara al futur. No podrem ser tan dominants, però confio que ens adaptarem bé», ha confessat Milán.

Nous reptes pel club

Quan un equip aconsegueix un ascens, el repte no només és esportiu, sinó també logístic i estructural. La nova categoria suposa un augment de les exigències tant dins com fora del camp. El club ha hagut d’adaptar-se ràpidament a una estructura més professionalitzada per poder competir a l’altura de rivals amb més història i pressupost. «El club ja treballa, dins de les seves possibilitats, amb una estructura professionalitzada, però hem hagut de fer canvis, especialment pel que fa als desplaçaments llargs, que suposa una despesa addicional», comenta l’entrenador.

A més de tot això i degut també al creixement i les noves exigències, el club també ha decidit fer un pas endavant en la seva estructura del base i ha anunciat la incorporació d’una nova figura de director esportiu del futbol base, David Milán, que serà l’encarregat de reforçar les categories del planter del club i garantir, encara més, aquest creixement. Amb la il·lusió intacta i la determinació d’un grup que ja ha fet història, la UD San Mauro es prepara per una temporada que promet emocions fortes. L’afició maurista, que ha estat un suport incondicional, somia amb moments inoblidables. Les aspiracions estan clares: mantenir-se a la Lliga Elit i continuar creixent com a equip i com a club.

El club aposta per la continuïtat

Un dels punts forts de la UD San Mauro serà la continuïtat. La direcció esportiva ha mantingut la confiança en divuit dels futbolistes que van ser protagonistes de l’ascens. Així i tot, hi ha hagut la sortida de jugadors com el central David Baraldés o els davanters Arnau Puentes i Marc Vilajosana. També s’han incorporat quatre noves peces per «augmentar la competència interna, tenir més perfils disponibles i que el nivell de l’equip sigui més parell», afirma Milán. Entre les incorporacions destaca Jairón Espinosa, que arriba del CF Igualada per donar solidesa a la defensa, i Isaac Olmo, un migcampista provinent del FC Vilafranca. També s’han sumat a l’equip dos davanters amb gran projecció: Arnau Cañas, amb experiència a la Tercera RFEF, i Biel Rodríguez, un extrem jove i talentós amb passat a la UE Vic.

